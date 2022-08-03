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09988 阿里巴巴－ＳＷ
即時 按盤價 升90.350 +3.300 (+3.791%)
大手異動

03/08/2022 09:23

《中概異動》科技股造好，阿里巴巴反彈逾４％；京東高開近３％

　　《經濟通通訊社３日專訊》科技股開市造好。阿里（０９９８８）現價升４﹒３７％，報
９０﹒８５元，該股成交約１５３萬股，涉資１﹒３８億元；京東集團（０９６１８）升
２﹒７２％，報２３４﹒４元；騰訊（００７００）升１﹒３６％，報２９９元；美團
（０３６９０）升１﹒６５％，報１７９﹒１元。
　　隔晚美股主要受佩洛西訪台消息影響而下跌，惟部分中概股逆市上升。科技股方面，知乎
（ＺＨ）升７﹒４４％；愛奇藝（ＩＱ）、萬國數據（ＧＤＳ）升逾６％；阿里巴巴
（ＢＡＢＡ）升２﹒５２％；嗶哩嗶哩（ＢＩＬＩ）升２﹒１％；京東（ＪＤ）升１﹒６５％。
　　另外，ＡＤＲ港股比例指數升４５點，報１９７３４。科技股方面，阿里巴巴ＡＤＲ較港股
高４﹒４％，折合約９０﹒８８港元；美團ＡＤＲ較港股升１﹒２２％，折合約１７８﹒３５港
元；騰訊ＡＤＲ較港股升０﹒６４％，折合約２９６﹒８８港元。
　　現時，恒生指數報１９８６５，升１７６點或升０﹒９０％，主板成交１７﹒８５億元。國
企指數報６７７７，升７４點或升１﹒１２％。恒生科技指數報４２６９，升７５點或升
１﹒８１％。
　　即月期指新報１９８１０，升２１３點，低水５６點。即月國指期貨報６７７６，升９３點
，低水１點。即月科指期貨新報４２７８，升９０點，高水８點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　９０﹒８５元　升４﹒３７％
　　京東集團（０９６１８）　２３４﹒４元　升２﹒７２％
　　騰訊（００７００）　　　　　２９９元　升１﹒３６％
　　美團（０３６９０）　　　１７９﹒１元　升１﹒６５％
　　小米（０１８１０）　　　１１﹒８２元　升１﹒７２％
　　快手（０１０２４）　　　　７８﹒２元　升２﹒２２％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１８３﹒１元　升２﹒５８％
　　百度（０９８８８）　　　１３３﹒３元　升３﹒４９％
　　網易（０９９９９）　　　１４０﹒９元　升１﹒３７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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