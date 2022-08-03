《異動股》國航（７５３）升逾１％，擬發新Ａ股籌１５０億人幣

《經濟通通訊社３日專訊》國航（００７５３）Ｈ股現價升１﹒４６％，報６﹒２５元，以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒９６％。該股成交約１１８萬股，涉資７３５萬元。Ａ

股（滬：６０１１１１）現價９﹒７元人民幣，升０﹒０３元人民幣，或升０﹒３１％，成交

４４９７萬元人民幣，涉及４６４萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價８０﹒６５％。

中國國航公布，建議非公開發行不超過約４３﹒５７億股Ａ股，預期募集資金將不超過

１５０億人民幣。新股數量不超過發行前已發行股本３０％，向不超過３５名特定投資者發行新

Ａ股，控股股東將認購不少於５５億人民幣的新Ａ股，緊接非公開發行Ａ股完成後，中航集團持

股將不低於５０﹒０１％。該集團指，每股發行價不得低於定價基準日前２０個交易日Ａ股交易

均價的８０％和每股淨資產值的較高者。

該集團指，擬用集資得來其中１０８億人民幣用於購買２２架飛機，包括９架ＡＲＪ２１飛

機、４架Ａ３２０ＮＥＯ飛機及９架Ａ３５０飛機，預期於今年至明年交付，而４２億人民幣補

充營運資金。集團提到，建議非公開發行Ａ股將有助於優化機隊架構，補充長期運力及擴大承載

能力，同時緩解日常營運資金壓力及降低資產負債比率。

現時，恒生指數報１９９１３，升２２４點或升１﹒１４％，主板成交２０６﹒８１億元。

國企指數報６８００，升９８點或升１﹒４７％。恒生科技指數報４３１０，升１１６點或升

２﹒７７％。

即月期指新報１９８７３，升２７６點，低水４０點。即月國指期貨報６８００，升１１７

點，低水１點。即月科指期貨新報４３１５，升１２７點，低水１７點。

上證綜合指數報３２０６，升２０點或升０﹒６３％，成交１０２７﹒９１億元人民幣。

深證成份指數報１２２２５，升１０５點或升０﹒８７％，成交１７３０﹒３３億元人民幣

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表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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國航（００７５３） ６﹒２５元 升１﹒４６％

南航（０１０５５） ４﹒２６元 升０﹒７１％

東航（００６７０） ２﹒８５元 升２﹒１５％

國泰（００２９３） ８﹒２５元 升０﹒７３％

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（ｈｃ）

