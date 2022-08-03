  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01458 周黑鴨
即時 按盤價 跌3.810 -0.090 (-2.308%)
大手異動

03/08/2022 09:24

《異動股》周黑鴨（１４５８）低開逾１％，料中期純利大跌逾九成

　　《經濟通通訊社３日專訊》周黑鴨（０１４５８）現價跌１﹒５４％，報３﹒８４元，以現
價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒４８％。該股成交約６５００股，涉資２萬元。
　　周黑鴨公布，預期截至６月３０日止中期純利介乎約１０００萬至２０００萬元人民幣，比
去年同期減少約９１﹒２９％至９５﹒６４％。
　　該集團指，總收入料同比下降２０％，而純利下降主因內地新冠疫情反覆，多地實施嚴控措
施，人流銳減導致門店客流大降，物流配送亦受限，對銷售及利潤均造成一定影響，而且原材料
價格上漲致上半年成本壓力增加，以及匯兌損失增加，使利潤端受到較大衝擊。
　　現時，恒生指數報１９８６５，升１７６點或升０﹒９０％，主板成交１７﹒８５億元。國
企指數報６７７７，升７４點或升１﹒１２％。恒生科技指數報４２６９，升７５點或升
１﹒８１％。
　　即月期指新報１９８１５，升２１８點，低水５１點。即月國指期貨報６７７８，升９５點
，高水１點。即月科指期貨新報４２８０，升９２點，高水１７點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　周黑鴨（０１４５８）　　　３﹒８４元　跌１﹒５４％
　　頤海國際（０１５７９）　２１﹒７５元　　　　無升跌
　　中國旺旺（００１５１）　　６﹒２０元　跌０﹒４８％
　　統一企業（００２２０）　　７﹒１５元　跌０﹒６９％
　　達利食品（０３７９９）　　３﹒６８元　　　　無升跌
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒９０元　升０﹒４４％
　　潤啤（００２９１）　　　５４﹒９５元　升１﹒６７％
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒７９元　升１﹒３４％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒９５元　升０﹒７２％
　　農夫山泉（０９６３３）　４５﹒８５元　升０﹒５５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰27/07/2022 13:18  《大手成交》周黑鴨一手６００萬股交叉盤，涉資２４１５萬元

其他大手異動
More

27/06/2022 11:27  《異動股》周黑鴨（０１４５８）漲近１０％，報５﹒１４元

10/05/2022 13:14  《異動股》恒安（０１０４４）逆市升逾２％，內需零售股回升

25/04/2022 15:08  《異動股》周黑鴨挫逾９％失守２０天線，報３﹒９３元

31/03/2022 09:56  《異動股》周黑鴨（０１４５８）跌逾４％，去年純利增近１﹒３倍

17/03/2022 09:31  《異動股》特步等多家港股通股份上午９：３０異動

備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金