《異動股》復星醫藥高開２％，港府准六個月以上幼童打科興

《經濟通通訊社３日專訊》復星醫藥（０２１９６）Ｈ股現價升２﹒０４％，報２７﹒４５

元，該股成交約４萬股，涉資１２３萬元。

政府公布，年齡介乎六個月至三歲的幼童可由本周四（４日）開始，接種科興新冠疫苗。另

外，已接種三劑科興或復必泰疫苗的５０歲至５９歲人士由可由周四日起，亦可在接種最後一劑

疫苗至少三個月後，接種第四劑疫苗。

現時，恒生指數報１９８６５，升１７６點或升０﹒９０％，主板成交１７﹒８５億元。國

企指數報６７７７，升７４點或升１﹒１２％。恒生科技指數報４２６９，升７５點或升

１﹒８１％。

即月期指新報１９７８６，升１８９點，低水８０點。即月國指期貨報６７６７，升８４點

，低水１０點。即月科指期貨新報４２７２，升８４點，高水１７點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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復星醫藥（０２１９６） ２７﹒４５元 升２﹒０４％

信達生物（０１８０１） ３２﹒９５元 升１﹒５４％

石藥集團（０１０９３） ８﹒１５元 升１﹒１２％

騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） ８﹒１９元 升１﹒６１％

康方生物（０９９２６） １９﹒８８元 無升跌

榮昌生物（０９９９５） ４５﹒０５元 升１﹒５８％

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（ｈｃ）

