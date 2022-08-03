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00372 保德國際發展
即時 按盤價 升0.148 +0.001 (+0.680%)
大手異動

03/08/2022 14:07

《異動股》保德國際發展（３７２）跌逾４０％，報０﹒０８８元

　　《經濟通通訊社３日專訊》保德國際發展（００３７２）跌４０﹒１４％，報０﹒０８８元
，最低價０﹒０５６元，創５２周新低，最高價０﹒１６元；成交３﹒４萬股，成交金額
４４７８元；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出３８３８元。現時最大淨被動買入券商為
富途證券國際，金額３５０２元，加權平均成交價０﹒１４８元。以現價計，該股暫連跌３日，
累計跌幅５６％。
　　現時，恒生指數報１９８５５，升１６６點或０﹒８５％；恒生中國企業指數報６７７４，
升７２點或１﹒０９％；恒生科技指數報４２９０，升９６點或２﹒３１％；主板成交
６７０﹒４４億元。
　　上證綜合指數報３１９６，升９點或０﹒３１％，成交３５５０﹒６５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１３４，升１４點或０﹒１２％，成交２２３８﹒７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒０８８　變動　　　　－４０﹒１４％
　　最高價　　　０﹒１６０　最低價　　　　　０﹒０５６
　　成交股數　　３﹒４萬股　成交金額　　　　　４４７８
　　１０天平均　０﹒１８１　歷史波幅％　　７７﹒５１０
　　２０天平均　０﹒１９３　加權平均價　　　０﹒１３２
　　５０天平均　０﹒２０４　ＲＳＩ１４　　　５﹒７１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出３８３８元；暫連跌３日，
累計跌幅５６％
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　保德國際發展（００３７２）　　　　０﹒０８８　－４０﹒１４
　　光控（００１６５）　　　　　　　　５﹒７００　　＋０﹒７１
　　中國天弓控股（００４２８）　　　　０﹒３３５　　＋１﹒５２
　　中投基金（００６１２）　　　　　　４﹒８３０　　＋２﹒１１
　　首程控股（００６９７）　　　　　　１﹒２５０　　－１﹒５７
　　惠理集團（００８０６）　　　　　　２﹒５４０　　＋２﹒８３
　　中國互聯網投資（００８１０）　　　３﹒４５０　　－４﹒１７
　　中國信達（０１３５９）　　　　　　１﹒０３０　　－１﹒９０
　　中國華融（０２７９９）　　　　　　０﹒３４５　　＋２﹒９８
　　諾亞控股（０６６８６）　　　　２６８﹒４００　　＋３﹒０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
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