《異動股》保德國際發展（３７２）跌逾４０％，報０﹒０８８元

《經濟通通訊社３日專訊》保德國際發展（００３７２）跌４０﹒１４％，報０﹒０８８元

，最低價０﹒０５６元，創５２周新低，最高價０﹒１６元；成交３﹒４萬股，成交金額

４４７８元；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出３８３８元。現時最大淨被動買入券商為

富途證券國際，金額３５０２元，加權平均成交價０﹒１４８元。以現價計，該股暫連跌３日，

累計跌幅５６％。

現時，恒生指數報１９８５５，升１６６點或０﹒８５％；恒生中國企業指數報６７７４，

升７２點或１﹒０９％；恒生科技指數報４２９０，升９６點或２﹒３１％；主板成交

６７０﹒４４億元。

上證綜合指數報３１９６，升９點或０﹒３１％，成交３５５０﹒６５億元人民幣。

深證成份指數報１２１３４，升１４點或０﹒１２％，成交２２３８﹒７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０８８ 變動 －４０﹒１４％

最高價 ０﹒１６０ 最低價 ０﹒０５６

成交股數 ３﹒４萬股 成交金額 ４４７８

１０天平均 ０﹒１８１ 歷史波幅％ ７７﹒５１０

２０天平均 ０﹒１９３ 加權平均價 ０﹒１３２

５０天平均 ０﹒２０４ ＲＳＩ１４ ５﹒７１４

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出３８３８元；暫連跌３日，

累計跌幅５６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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保德國際發展（００３７２） ０﹒０８８ －４０﹒１４

光控（００１６５） ５﹒７００ ＋０﹒７１

中國天弓控股（００４２８） ０﹒３３５ ＋１﹒５２

中投基金（００６１２） ４﹒８３０ ＋２﹒１１

首程控股（００６９７） １﹒２５０ －１﹒５７

惠理集團（００８０６） ２﹒５４０ ＋２﹒８３

中國互聯網投資（００８１０） ３﹒４５０ －４﹒１７

中國信達（０１３５９） １﹒０３０ －１﹒９０

中國華融（０２７９９） ０﹒３４５ ＋２﹒９８

諾亞控股（０６６８６） ２６８﹒４００ ＋３﹒０７

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（ｅｄ）

