《異動股》信義光能跌逾３％失守２０天線，報１２﹒２８元

《經濟通通訊社３日專訊》信義光能（００９６８）跌３％，報１２﹒２８元，跌穿２０天

線（１２﹒４６元），最低價１２﹒２８元，最高價１２﹒８４元；成交１３９０﹒７８萬股，

成交金額１﹒７３億元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１２９１﹒７７萬元。現時

最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１１０２﹒２５萬元，加權平均成交價

１２﹒４１１元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１９９０﹒９８萬元，加權平

均成交價１２﹒４９元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒９５％。

現時，恒生指數報１９８０３，升１１４點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報６７５６，

升５３點或０﹒８１％；恒生科技指數報４２６９，升７５點或１﹒７９％；主板成交

６９５﹒３７億元。

上證綜合指數報３１８７，升不足１點，成交３７４１﹒０８億元人民幣。

深證成份指數報１２０８２，跌３７點或０﹒３１％，成交２３５５﹒８６億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １２﹒２８０ 變動 －３﹒００％

最高價 １２﹒８４０ 最低價 １２﹒２８０

成交股數 １３９０﹒７８萬股 成交金額 １﹒７３億

１０天平均 １２﹒７７４ 歷史波幅％ ３９﹒８５８

２０天平均 １２﹒４６０ 加權平均價 １２﹒４６４

５０天平均 １２﹒８２４ ＲＳＩ１４ ４５﹒７７３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１２９１﹒７７萬元；暫

連跌３日，累計跌幅７﹒９５％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

信義光能（００９６８） １２﹒２８０ －３﹒００

協鑫新能源（００４５１） ０﹒１３０ ＋０﹒７８

北京能源國際（００６８６） ０﹒２２３ －０﹒４５

卡姆丹克太陽能（００７１２） ０﹒２７５ ＋３﹒７７

水發興業能源（００７５０） １﹒０６０ －１﹒８５

陽光能源（００７５７） ０﹒３３０ －１﹒４９

順風清潔能源（０１１６５） ０﹒０４６ 無升跌

北控清潔能源集團（０１２５０） ０﹒０７４ 無升跌

協鑫科技（０３８００） ３﹒１２０ －０﹒９５

福萊特玻璃（０６８６５） ２６﹒５５０ －２﹒２１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

