《異動股》泡泡瑪特跌近２％創新低，報１７﹒１４元

《經濟通通訊社３日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）跌１﹒９４％，報１７﹒１４元，最低

價１７﹒１２元，創上市新低，最高價１７﹒９２元；成交５８４﹒４２萬股，成交金額

１﹒０２億元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額８９６﹒０６萬元，加權平

均成交價１７﹒３７３元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１２０６﹒０６萬元

，加權平均成交價１７﹒４２２元。以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅１８﹒５７％。

現時，恒生指數報１９７４９，升６０點或０﹒３１％；恒生中國企業指數報６７３１，升

２９點或０﹒４４％；恒生科技指數報４２４０，升４６點或１﹒１２％；主板成交

７３６﹒７５億元。

上證綜合指數報３１６１，跌２４點或０﹒７７％，成交４１９０﹒１３億元人民幣。

深證成份指數報１１９５８，跌１６１點或１﹒３３％，成交２６５８﹒７１億元人民幣。



基本資料

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現價 １７﹒１４０ 變動 －１﹒９４％

最高價 １７﹒９２０ 最低價 １７﹒１２０

成交股數 ５８４﹒４２萬股 成交金額 １﹒０２億

１０天平均 １９﹒７１５ 歷史波幅％ ６９﹒３３４

２０天平均 ２３﹒８６２ 加權平均價 １７﹒３９３

５０天平均 ３０﹒１１１ ＲＳＩ１４ １８﹒２２３

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股份狀態：創上市新低；暫連跌６日，累計跌幅１８﹒５７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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泡泡瑪特（０９９９２） １７﹒１４０ －１﹒９４

安山金控（０００３３） ２﹒０５０ －２﹒８４

開達集團（００１８０） ０﹒４０５ －５﹒８１

彩星集團（００６３５） ０﹒６３０ －３﹒０８

彩星玩具（００８６９） ０﹒５１０ ＋２﹒００

德林國際（０１１２６） ２﹒３３０ 無升跌

凱知樂國際（０２１２２） ０﹒１３５ 無升跌

奇士達（０６９１８） １﹒９８０ ＋１﹒５４

中國口腔產業（０８４０６） ０﹒４７５ －１﹒０４

佰悅集團（０８５４５） ０﹒０３４ －５﹒５６

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（ｅｄ）

