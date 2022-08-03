  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02768 佳源國際控股
即時 按盤價 跌0.228 -0.015 (-6.173%)
大手異動

03/08/2022 15:01

《異動股》佳源國際控股跌逾１％創新低，報０﹒２４元

　　《經濟通通訊社３日專訊》佳源國際控股（０２７６８）跌１﹒２３％，報０﹒２４元，最
低價０﹒２４元，創上市新低，最高價０﹒２５５元；成交１﹒８６億股，成交金額４５９２萬
元；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出１６３９﹒０７萬元。現時最大淨被動買入券商
為中國創盈市場服務，金額１０４３﹒１８萬元，加權平均成交價０﹒２４８元；現時最大淨被
動賣出券商為摩根大通，金額５５﹒２７萬元，加權平均成交價０﹒２４７元。以現價計，該股
暫連跌６日，累計跌幅２７﹒２７％。
　　現時，恒生指數報１９７２２，升３３點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報６７２０，升
１８點或０﹒２７％；恒生科技指數報４２２９，升３５點或０﹒８６％；主板成交
７６９﹒６５億元。
　　上證綜合指數報３１６３，跌２２點或０﹒７１％，成交４５５４﹒１億元人民幣。
　　深證成份指數報１１９８２，跌１３７點或１﹒１４％，成交２８８７﹒４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒２４０　變動　　　　－１﹒２３％
　　最高價　　　　０﹒２５５　最低價　　　　０﹒２４０
　　成交股數　　１﹒８６億股　成交金額　　　４５９２萬
　　１０天平均　　０﹒２９２　歷史波幅％　６１﹒８９６
　　２０天平均　　０﹒３３２　加權平均價　　０﹒２４８
　　５０天平均　　０﹒４４４　ＲＳＩ１４　２６﹒３９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出１６３９﹒０７萬元；暫連
跌６日，累計跌幅２７﹒２７％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２４０　　－１﹒２３
　　恒地（０００１２）　　　　　２７﹒０５０　　＋１﹒１２
　　新地（０００１６）　　　　　９０﹒８５０　　－０﹒２７
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒５５０　　－１﹒６７
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒０００　　－１﹒５７
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒７５０　　－２﹒６９
　　長實（０１１１３）　　　　　５４﹒１００　　－０﹒５５
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒６６０　　－２﹒２１
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒１００　　－２﹒８９
　　滙景控股（０９９６８）　　　　０﹒２３７　＋１３﹒４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰02/08/2022 09:41  《異動股》華虹等７家公司上午９：４０異動

其他大手異動
More

01/08/2022 09:38  《異動股》恒隆地產等２家公司上午９：３７異動

29/07/2022 10:22  《異動股》佳源國際控股跌逾８％創新低，報０﹒２７元

29/07/2022 09:37  《異動股》佳源國際控股無升跌惟曾創新低，報０﹒２９５元

28/07/2022 10:50  《異動股》佳源國際控股跌逾３％創新低，報０﹒３０５元

27/07/2022 11:37  《大手成交》佳源國際控股６０８０萬股非自動對盤，涉１９１５萬

備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金