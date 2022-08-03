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01853 春城熱力
即時 按盤價 不變1.750 0.000 (0.000%)
大手異動

03/08/2022 15:12

《大手成交》春城熱力一手１２５０萬股非自動對盤，涉２１２５萬

　　《經濟通通訊社３日專訊》春城熱力（０１８５３）於３：１１ｐｍ錄得１手１２５０萬股
非自動對盤，每股造１﹒７元，較上日收市價低２﹒８６％，涉資２１２５萬元。
　　春城熱力現價無升跌，報１﹒７５元；成交１２５０萬股，成交金額２１２５萬元，主動買
沽比率。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
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