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08347 Ｆ８企業（新）
即時 按盤價 跌0.425 -0.115 (-21.296%)
大手異動

03/08/2022 15:16

《異動股》Ｆ８企業（新）跌逾４４％穿１００天線兼創新低

　　《經濟通通訊社３日專訊》Ｆ８企業（新）（０８３４７）跌４４﹒４４％，報０﹒３元，
跌穿１００天線（０﹒３６４元），最低價０﹒３元，創上市新低，最高價０﹒３６元；成交
２４萬股，成交金額８﹒５６萬元；主動買沽比率６：９４，資金淨主動賣出７﹒６萬元。現時
最大淨被動買入券商為申萬宏源證券，金額１﹒４４萬元，加權平均成交價０﹒３６元；現時最
大淨被動賣出券商為元庫證券，金額２４００元，加權平均成交價０﹒３元。以現價計，該股暫
連跌２日，累計跌幅４６﹒４３％。
　　現時，恒生指數報１９７３７，升４７點或０﹒２４％；恒生中國企業指數報６７２６，升
２４點或０﹒３７％；恒生科技指數報４２３６，升４２點或１﹒０２％；主板成交
７９８﹒４４億元。
　　上證綜合指數報３１６３，跌２２點或０﹒７１％，成交４５５４﹒１億元人民幣。
　　深證成份指數報１１９８２，跌１３７點或１﹒１４％，成交２８８７﹒４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒３００　變動　　　　－４４﹒４４％
　　最高價　　　０﹒３６０　最低價　　　　　０﹒３００
　　成交股數　　　２４萬股　成交金額　　　　８﹒５６萬
　　１０天平均　０﹒４７９　歷史波幅％　１１８﹒７３０
　　２０天平均　０﹒４１３　加權平均價　　　０﹒３５６
　　５０天平均　０﹒３６６　ＲＳＩ１４　　３８﹒２７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線，創上市新低；主動買沽比率６：９４，資金淨主動賣出７﹒６萬元
；暫連跌２日，累計跌幅４６﹒４３％
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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