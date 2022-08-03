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02599 祥生控股集團
即時 按盤價 跌0.445 -0.005 (-1.111%)
大手異動

03/08/2022 15:28

《異動股》祥生控股集團跌逾１％創新低，報０﹒４４５元

　　《經濟通通訊社３日專訊》祥生控股集團（０２５９９）跌１﹒１１％，報０﹒４４５元，
最低價０﹒４４５元，創上市新低，最高價０﹒４６元；成交１３１﹒２萬股，成交金額
５９﹒２１萬元；主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出３２﹒６９萬元。現時最大淨被動
買入券商為中國創盈市場服務，金額４﹒９２萬元，加權平均成交價０﹒４５１元；現時最大淨
被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額７６５０元，加權平均成交價０﹒４５元。以現價計，該股暫
連跌６日，累計跌幅１４﹒４２％。
　　現時，恒生指數報１９７５１，升６２點或０﹒３２％；恒生中國企業指數報６７３１，升
２９點或０﹒４４％；恒生科技指數報４２３８，升４３點或１﹒０５％；主板成交
８１７﹒５７億元。
　　上證綜合指數報３１６３，跌２２點或０﹒７１％，成交４５５４﹒１億元人民幣。
　　深證成份指數報１１９８２，跌１３７點或１﹒１４％，成交２８８７﹒４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒４４５　變動　　　　－１﹒１１％
　　最高價　　　　　０﹒４６０　最低價　　　　０﹒４４５
　　成交股數　　１３１﹒２萬股　成交金額　　５９﹒２１萬
　　１０天平均　　　０﹒４９０　歷史波幅％　４３﹒３６６
　　２０天平均　　　０﹒５０８　加權平均價　　０﹒４５１
　　５０天平均　　　０﹒５４４　ＲＳＩ１４　２９﹒９３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出３２﹒６９萬元；暫連跌６
日，累計跌幅１４﹒４２％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　祥生控股集團（０２５９９）　　０﹒４４５　　－１﹒１１
　　恒地（０００１２）　　　　　２７﹒０５０　　＋１﹒１２
　　新地（０００１６）　　　　　９０﹒９００　　－０﹒２２
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒６００　　－１﹒４４
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒０５０　　－１﹒３８
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒７５０　　－２﹒６９
　　長實（０１１１３）　　　　　５４﹒０５０　　－０﹒６４
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒６８０　　－１﹒４７
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒１４０　　－２﹒６２
　　滙景控股（０９９６８）　　　　０﹒２３３　＋１１﹒４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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