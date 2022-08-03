《異動股》祥生控股集團跌逾１％創新低，報０﹒４４５元

《經濟通通訊社３日專訊》祥生控股集團（０２５９９）跌１﹒１１％，報０﹒４４５元，

最低價０﹒４４５元，創上市新低，最高價０﹒４６元；成交１３１﹒２萬股，成交金額

５９﹒２１萬元；主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出３２﹒６９萬元。現時最大淨被動

買入券商為中國創盈市場服務，金額４﹒９２萬元，加權平均成交價０﹒４５１元；現時最大淨

被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額７６５０元，加權平均成交價０﹒４５元。以現價計，該股暫

連跌６日，累計跌幅１４﹒４２％。

現時，恒生指數報１９７５１，升６２點或０﹒３２％；恒生中國企業指數報６７３１，升

２９點或０﹒４４％；恒生科技指數報４２３８，升４３點或１﹒０５％；主板成交

８１７﹒５７億元。

上證綜合指數報３１６３，跌２２點或０﹒７１％，成交４５５４﹒１億元人民幣。

深證成份指數報１１９８２，跌１３７點或１﹒１４％，成交２８８７﹒４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒４４５ 變動 －１﹒１１％

最高價 ０﹒４６０ 最低價 ０﹒４４５

成交股數 １３１﹒２萬股 成交金額 ５９﹒２１萬

１０天平均 ０﹒４９０ 歷史波幅％ ４３﹒３６６

２０天平均 ０﹒５０８ 加權平均價 ０﹒４５１

５０天平均 ０﹒５４４ ＲＳＩ１４ ２９﹒９３３

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出３２﹒６９萬元；暫連跌６

日，累計跌幅１４﹒４２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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祥生控股集團（０２５９９） ０﹒４４５ －１﹒１１

恒地（０００１２） ２７﹒０５０ ＋１﹒１２

新地（０００１６） ９０﹒９００ －０﹒２２

中海外（００６８８） ２０﹒６００ －１﹒４４

龍湖（００９６０） ２５﹒０５０ －１﹒３８

潤地（０１１０９） ３０﹒７５０ －２﹒６９

長實（０１１１３） ５４﹒０５０ －０﹒６４

碧桂園（０２００７） ２﹒６８０ －１﹒４７

萬科企業（０２２０２） １４﹒１４０ －２﹒６２

滙景控股（０９９６８） ０﹒２３３ ＋１１﹒４８

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（ｅｄ）

