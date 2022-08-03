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06158 正榮地產
即時 按盤價 跌0.410 -0.010 (-2.381%)
大手異動

03/08/2022 15:46

《異動股》正榮地產（６１５８）跌逾２％創新低，報０﹒４１元

　　《經濟通通訊社３日專訊》正榮地產（０６１５８）跌２﹒３８％，報０﹒４１元，最低價
０﹒４１元，創上市新低，最高價０﹒４３５元；成交１２７４﹒３萬股，成交金額
５３７﹒２２萬元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出８６﹒４５萬元。現時最大淨被
動買入券商為中國投資信息，金額５３﹒９７萬元，加權平均成交價０﹒４２４元；現時最大淨
被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額３３﹒０５萬元，加權平均成交價０﹒４２２元。以現
價計，該股暫連跌６日，累計跌幅１７﹒１７％。
　　現時，恒生指數報１９７２５，升３６點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報６７２１，升
１９點或０﹒２９％；恒生科技指數報４２３１，升３７點或０﹒９％；主板成交８５４﹒３１
億元。
　　上證綜合指數報３１６３，跌２２點或０﹒７１％，成交４５５４﹒１億元人民幣。
　　深證成份指數報１１９８２，跌１３７點或１﹒１４％，成交２８８７﹒４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒４１０　變動　　　　　－２﹒３８％
　　最高價　　　　　　０﹒４３５　最低價　　　　　０﹒４１０
　　成交股數　　１２７４﹒３萬股　成交金額　　５３７﹒２２萬
　　１０天平均　　　　０﹒４６２　歷史波幅％　　５２﹒５８２
　　２０天平均　　　　０﹒４８９　加權平均價　　　０﹒４２２
　　５０天平均　　　　０﹒５４４　ＲＳＩ１４　　２３﹒９７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出８６﹒４５萬元；暫連跌６
日，累計跌幅１７﹒１７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　正榮地產（０６１５８）　　　　０﹒４１　－２﹒３８
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒３２　－２﹒３１
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒５５　－１﹒６７
　　旭輝控股集團（００８８４）　　１﹒９７　－２﹒４８
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒００　－１﹒５７
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒８０　－２﹒５３
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒６８　－１﹒４７
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒０８　－３﹒０３
　　綠城（０３９００）　　　　　１４﹒８６　－２﹒３７
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　２﹒０５　＋７﹒８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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