《異動股》諾發集團跌逾１８％創新低，報０﹒０８元

《經濟通通訊社３日專訊》諾發集團（０１３６０）跌１８﹒３７％，報０﹒０８元，最低
價０﹒０８元，創上市新低，最高價０﹒０９８元；成交３６萬股，成交金額３﹒０６萬元；主
動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出２﹒９８萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際
，金額６０７５元，加權平均成交價０﹒０８７元。
現時，恒生指數報１９７０８，升１９點或０﹒１％；恒生中國企業指數報６７１４，升
１２點或０﹒１９％；恒生科技指數報４２３０，升３６點或０﹒８７％；主板成交
８６６﹒４１億元。
上證綜合指數報３１６３，跌２２點或０﹒７１％，成交４５５４﹒１億元人民幣。
深證成份指數報１１９８２，跌１３７點或１﹒１４％，成交２８８７﹒４億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０８０ 變動 －１８﹒３７％
最高價 ０﹒０９８ 最低價 ０﹒０８０
成交股數 ３６萬股 成交金額 ３﹒０６萬
１０天平均 ０﹒１０６ 歷史波幅％ ９３﹒５１１
２０天平均 ０﹒１１３ 加權平均價 ０﹒０８５
５０天平均 ０﹒１０９ ＲＳＩ１４ １７﹒１７６
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出２﹒９８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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諾發集團（０１３６０） ０﹒０８０ －１８﹒３７
ＨＹＰＥＢＥＡＳＴ（００１５０） ０﹒８３０ －５﹒６８
財訊傳媒（００２０５） ０﹒４２０ ＋２７﹒２７
中國國家文化產業（００７４５） ０﹒１５２ －４﹒４０
虎視傳媒（０１１６３） ２﹒３４０ ＋１２﹒５０
車市科技（０１４９０） ０﹒３６５ －９﹒８８
ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８） ４﹒４２０ ＋０﹒９１
云想科技（０２１３１） １﹒３１０ ＋１﹒５５
基石金融（０８１１２） ０﹒８５０ －１﹒１６
旅橙文化（０８６２７） ０﹒１８９ ＋３﹒８５
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（ｅｄ）
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