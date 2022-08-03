《異動股》曠逸國際升逾４９％突破２５０天線，報０﹒２４元

《經濟通通訊社３日專訊》曠逸國際（０１６８３）升４９﹒０７％，報０﹒２４元，升穿
２５０天線（０﹒１６５元），最高價０﹒２５元，創１個月新高，最低價０﹒１６元；成交
１２５２萬股，成交金額２５２﹒３６萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入
８３﹒８６萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港，金額２３﹒７８萬元，加權平均成
交價０﹒２０８元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２４﹒２４萬元，加權平均
成交價０﹒２１元。
現時，恒生指數報１９７１５，升２６點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報６７１８，升
１６點或０﹒２５％；恒生科技指數報４２３３，升３９點或０﹒９４％；主板成交
８８７﹒４８億元。
上證綜合指數報３１６３，跌２２點或０﹒７１％，成交４５５４﹒１億元人民幣。
深證成份指數報１１９８２，跌１３７點或１﹒１４％，成交２８８７﹒４億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２４０ 變動 ＋４９﹒０７％
最高價 ０﹒２５０ 最低價 ０﹒１６０
成交股數 １２５２萬股 成交金額 ２５２﹒３６萬
１０天平均 ０﹒１７４ 歷史波幅％ １１９﹒２９６
２０天平均 ０﹒１６４ 加權平均價 ０﹒２０２
５０天平均 ０﹒２１３ ＲＳＩ１４ ６５﹒５５７
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入
８３﹒８６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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曠逸國際（０１６８３） ０﹒２４０ ＋４９﹒０７
水發興業能源（００７５０） １﹒０３０ －４﹒６３
中國建築興業（００８３０） ２﹒１４０ ＋２﹒３９
澳能建設（０１１８３） ２﹒２４０ －０﹒４４
高陞集團控股（０１２８３） １﹒５００ －１﹒３２
集一控股（０１４９５） ０﹒５５０ －３﹒５１
景聯集團（０１７５１） ０﹒１９７ －３﹒９０
中邦環境（０１８５５） ５﹒５１０ －２﹒８２
盈滙企業控股（０２１９５） ０﹒９４０ ＋１﹒０８
綠城管理（０９９７９） ６﹒５００ －０﹒１５
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（ｅｄ）
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