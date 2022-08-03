《異動股》曠逸國際漲逾８３％突破２５０天線，報０﹒２９５元

《經濟通通訊社３日專訊》曠逸國際（０１６８３）升８３﹒２３％，報０﹒２９５元，升

穿２５０天線（０﹒１６５元），最高價０﹒３２元，創１個月新高，最低價０﹒１６元；成交

１３８４﹒８萬股，成交金額２８７﹒６７萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入

１０３﹒５８萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港，金額２３﹒７８萬元，加權平均

成交價０﹒２０８元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２３﹒６８萬元，加權平

均成交價０﹒２１７元。

現時，恒生指數報１９７１５，升２６點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報６７１８，升

１６點或０﹒２５％；恒生科技指數報４２３２，升３８點或０﹒９１％；主板成交８９１億元

。

上證綜合指數報３１６３，跌２２點或０﹒７１％，成交４５５４﹒１億元人民幣。

深證成份指數報１１９８２，跌１３７點或１﹒１４％，成交２８８７﹒４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２９５ 變動 ＋８３﹒２３％

最高價 ０﹒３２０ 最低價 ０﹒１６０

成交股數 １３８４﹒８萬股 成交金額 ２８７﹒６７萬

１０天平均 ０﹒１８０ 歷史波幅％ １１９﹒２９６

２０天平均 ０﹒１６７ 加權平均價 ０﹒２０８

５０天平均 ０﹒２１４ ＲＳＩ１４ ７２﹒９９１

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入

１０３﹒５８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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曠逸國際（０１６８３） ０﹒２９５ ＋８３﹒２３

水發興業能源（００７５０） １﹒０３０ －４﹒６３

中國建築興業（００８３０） ２﹒１４０ ＋２﹒３９

澳能建設（０１１８３） ２﹒２４０ －０﹒４４

高陞集團控股（０１２８３） １﹒５００ －１﹒３２

集一控股（０１４９５） ０﹒５６０ －１﹒７５

景聯集團（０１７５１） ０﹒１９７ －３﹒９０

中邦環境（０１８５５） ５﹒５１０ －２﹒８２

盈滙企業控股（０２１９５） ０﹒９４０ ＋１﹒０８

綠城管理（０９９７９） ６﹒５１０ 無升跌

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（ｅｄ）

