《異動股》舜宇光學科技升逾３％突破１０天線，報１０８﹒５元

《經濟通通訊社４日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升３﹒１４％，報１０８﹒５元，
升穿１０天線（１０８﹒２４元），最高價１０８﹒５元，最低價１０６﹒６元；成交
３７﹒７１萬股，成交金額４０４５﹒４５萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入
９７２﹒６萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額１７８﹒８２萬元，加權
平均成交價１０７﹒６０６元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額３３８﹒７１萬
元，加權平均成交價１０７﹒８２４元。
現時，恒生指數報２０１０８，升３４１點或１﹒７３％；恒生中國企業指數報６８５８，
升１２１點或１﹒８１％；恒生科技指數報４３５７，升１１０點或２﹒６１％；主板成交
９９﹒９２億元。
上證綜合指數報３１７５，升１１點或０﹒３６％，成交４４３﹒７８億元人民幣。
深證成份指數報１２０５８，升７６點或０﹒６４％，成交２８１﹒２７億元人民幣。
基本資料
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現價 １０８﹒５００ 變動 ＋３﹒１４％
最高價 １０８﹒５００ 最低價 １０６﹒６００
成交股數 ３７﹒７１萬股 成交金額 ４０４５﹒４５萬
１０天平均 １０８﹒２４０ 歷史波幅％ ４５﹒８５６
２０天平均 １０９﹒３１０ 加權平均價 １０７﹒２６５
５０天平均 １１４﹒６５５ ＲＳＩ１４ ４７﹒２８６
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入９７２﹒６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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舜宇光學科技（０２３８２） １０８﹒５０ ＋３﹒１４
賽晶科技（００５８０） ２﹒３８ ＋３﹒０３
萬裕科技（００８９４） ０﹒７８ ＋１﹒３０
時捷（０１１８４） ３﹒３７ 無升跌
高偉電子（０１４１５） １３﹒９８ ＋３﹒４０
丘鈦科技（０１４７８） ４﹒３０ ＋２﹒８７
匯聚科技（０１７２９） １﹒７０ 無升跌
瑞聲科技（０２０１８） １４﹒８４ ＋１﹒７８
威勝控股（０３３９３） ２﹒６２ ＋２﹒３４
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（ｅｄ）
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