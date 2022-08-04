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09858 優然牧業
即時 按盤價 不變2.610 0.000 (0.000%)
大手異動

04/08/2022 09:45

《異動股》優然牧業（０９８５８）微跌創新低，報２﹒５９元

　　《經濟通通訊社４日專訊》優然牧業（０９８５８）跌０﹒７７％，報２﹒５９元，最低價
２﹒５８元，創上市新低，最高價２﹒６２元；成交６０﹒９萬股，成交金額１５８﹒７９萬元
。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額４５﹒５９萬元，加權平均成交價２﹒６０６
元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額２８﹒０８萬元，加權平均成交價２﹒６１６
元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅１３﹒０９％。
　　現時，恒生指數報２０１７６，升４０９點或２﹒０７％；恒生中國企業指數報６８８１，
升１４４點或２﹒１４％；恒生科技指數報４３７４，升１２８點或３﹒０３％；主板成交
１５１﹒２７億元。
　　上證綜合指數報３１８３，升１９點或０﹒６１％，成交６９１﹒８１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０９６，升１１４點或０﹒９６％，成交４６２﹒２７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２﹒５９０　變動　　　　　－０﹒７７％
　　最高價　　　　２﹒６２０　最低價　　　　　２﹒５８０
　　成交股數　　６０﹒９萬股　成交金額　　１５８﹒７９萬
　　１０天平均　　２﹒８５３　歷史波幅％　　２５﹒７４４
　　２０天平均　　２﹒９３６　加權平均價　　　２﹒６０７
　　５０天平均　　３﹒０２８　ＲＳＩ１４　　２０﹒３９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；暫連跌５日，累計跌幅１３﹒０９％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　優然牧業（０９８５８）　　　２﹒５９　－０﹒７７
　　現代牧業（０１１１７）　　　１﹒０４　＋１﹒９６
　　雅士利國際（０１２３０）　　１﹒０９　＋０﹒９３
　　中國聖牧（０１４３２）　　　０﹒３７　＋１﹒３７
　　澳優（０１７１７）　　　　　５﹒９７　＋１﹒５３
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３４﹒３５　－１﹒１５
　　中國飛鶴（０６１８６）　　　６﹒６３　＋０﹒６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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