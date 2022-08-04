《經濟通通訊社４日專訊》碧桂園（０２００７）於９：５０ａｍ錄得１手２９００萬股交
叉盤，每股造２﹒７３元，較上日收市價高１﹒８７％，涉資７９１７萬元。
碧桂園現價升１﹒４９％，報２﹒７２元；成交８３８２﹒７萬股，成交金額２﹒２７億元
，主動買沽比率５０：５０，資金淨主動賣出３﹒５１萬元。（ｒｗ）
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04/08/2022 09:51
《大手成交》碧桂園一手２９００萬股交叉盤，涉資７９１７萬元
《經濟通通訊社４日專訊》碧桂園（０２００７）於９：５０ａｍ錄得１手２９００萬股交
叉盤，每股造２﹒７３元，較上日收市價高１﹒８７％，涉資７９１７萬元。
碧桂園現價升１﹒４９％，報２﹒７２元；成交８３８２﹒７萬股，成交金額２﹒２７億元
，主動買沽比率５０：５０，資金淨主動賣出３﹒５１萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
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