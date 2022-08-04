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01789 愛康醫療
即時 按盤價 升6.990 +0.870 (+14.216%)
大手異動

04/08/2022 09:59

《異動股》愛康醫療漲近１１％突破２５０天線，報６﹒７８元

　　《經濟通通訊社４日專訊》愛康醫療（０１７８９）升１０﹒７８％，報６﹒７８元，升穿
２５０天線（６﹒５１１元），最高價６﹒７９元，最低價６﹒２４元；成交１４１﹒２萬股，
成交金額９２５﹒８１萬元；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入４６４﹒５５萬元。現
時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額４４﹒３４萬元，加權平均成交價６﹒５６元；現
時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額５０﹒０２萬元，加權平均成交價６﹒５５７元。
　　現時，恒生指數報２０１１７，升３５０點或１﹒７７％；恒生中國企業指數報６８５９，
升１２２點或１﹒８１％；恒生科技指數報４３５９，升１１３點或２﹒６８％；主板成交
２２９﹒７５億元。
　　上證綜合指數報３１７８，升１５點或０﹒４８％，成交１０３５﹒３９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０４６，升６４點或０﹒５３％，成交６９７﹒０７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　６﹒７８０　變動　　　　＋１０﹒７８％
　　最高價　　　　　６﹒７９０　最低價　　　　　６﹒２４０
　　成交股數　　１４１﹒２萬股　成交金額　　９２５﹒８１萬
　　１０天平均　　　６﹒１８６　歷史波幅％　　３３﹒６９１
　　２０天平均　　　６﹒１２４　加權平均價　　　６﹒５５７
　　５０天平均　　　５﹒５０１　ＲＳＩ１４　　６８﹒９９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入４６４﹒５５萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　愛康醫療（０１７８９）　　　　　　６﹒７８　＋１０﹒７８
　　微創醫療（００８５３）　　　　　１９﹒２４　　＋４﹒５７
　　威高股份（０１０６６）　　　　　　９﹒８９　　＋１﹒０２
　　先健科技（０１３０２）　　　　　　２﹒５５　　＋２﹒００
　　百心安－Ｂ（０２１８５）　　　　６６﹒００　　－１﹒３５
　　微創機器人－Ｂ（０２２５２）　　３４﹒５０　　＋３﹒２９
　　啓明醫療－Ｂ（０２５００）　　　１４﹒１２　　＋４﹒５９
　　諾輝健康（０６６０６）　　　　　２３﹒３０　　＋３﹒１０
　　時代天使（０６６９９）　　　　１３４﹒１０　　＋０﹒８３
　　沛嘉醫療（０９９９６）　　　　　　５﹒５８　　＋１﹒２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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