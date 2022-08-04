《異動股》金沙跌近３％失守２０天線，報１７﹒７８元

《經濟通通訊社４日專訊》金沙（０１９２８）跌２﹒８４％，報１７﹒７８元，跌穿２０
天線（１７﹒８１５元），最低價１７﹒７４元，最高價１８﹒３元；成交３２４﹒３４萬股，
成交金額５８２４﹒９１萬元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出５４１﹒３４萬元。
現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額３７７﹒１８萬元，加權平均成交價
１７﹒９７３元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額３２３﹒０６萬元，加權平均
成交價１８元。
現時，恒生指數報２０１２３，升３５６點或１﹒８％；恒生中國企業指數報６８６３，升
１２７點或１﹒８９％；恒生科技指數報４３６０，升１１４點或２﹒６９％；主板成交
２３３﹒９５億元。
上證綜合指數報３１７７，升１３點或０﹒４３％，成交１０５４﹒５３億元人民幣。
深證成份指數報１２０３２，升４９點或０﹒４２％，成交７０９﹒０４億元人民幣。
基本資料
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現價 １７﹒７８０ 變動 －２﹒８４％
最高價 １８﹒３００ 最低價 １７﹒７４０
成交股數 ３２４﹒３４萬股 成交金額 ５８２４﹒９１萬
１０天平均 １８﹒２４４ 歷史波幅％ ４７﹒６９１
２０天平均 １７﹒８１５ 加權平均價 １７﹒９５９
５０天平均 １６﹒６１６ ＲＳＩ１４ ５１﹒４２７
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出５４１﹒３４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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金沙（０１９２８） １７﹒７８０ －２﹒８４
銀娛（０００２７） ４６﹒３００ －０﹒４３
凱升控股（００１０２） ０﹒１７５ －２﹒２３
新濠（００２００） ５﹒１２０ －１﹒９２
信德集團（００２４２） １﹒３９０ ＋０﹒７２
澳博（００８８０） ２﹒６４０ －１５﹒９２
永利澳門（０１１２８） ４﹒８９０ －２﹒４０
美高梅（０２２８２） ４﹒０３０ －２﹒４２
金界控股（０３９１８） ７﹒０３０ ＋０﹒４３
ＤＹＮＡＭ（０６８８９） ６﹒８００ －０﹒２９
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（ｅｄ）
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