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02382 舜宇光學科技
即時 按盤價 升111.800 +6.600 (+6.274%)
大手異動

04/08/2022 10:02

《異動股》舜宇光學科技漲逾５％突破２０天線，報１１０﹒５元

　　《經濟通通訊社４日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升５﹒０４％，報１１０﹒５元，
升穿２０天線（１０９﹒４１元），最高價１１０﹒７元，最低價１０６﹒６元；成交
１４９﹒７５萬股，成交金額１﹒６３億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入
３７０８﹒４８萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１００７﹒８９萬元，加權
平均成交價１０９﹒１７４元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額
９２５﹒２３萬元，加權平均成交價１０８﹒９８４元。
　　現時，恒生指數報２０１７１，升４０４點或２﹒０５％；恒生中國企業指數報６８８０，
升１４３點或２﹒１３％；恒生科技指數報４３７４，升１２８點或３﹒０２％；主板成交
２４５﹒８７億元。
　　上證綜合指數報３１８２，升１８點或０﹒６％，成交１１０１﹒３７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０４７，升６５點或０﹒５５％，成交７４１﹒６９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１１０﹒５００　變動　　　　　＋５﹒０４％
　　最高價　　　　１１０﹒７００　最低價　　　１０６﹒６００
　　成交股數　　１４９﹒７５萬股　成交金額　　　　１﹒６３億
　　１０天平均　　１０８﹒４４０　歷史波幅％　　４５﹒８５６
　　２０天平均　　１０９﹒４１０　加權平均價　１０８﹒９３４
　　５０天平均　　１１４﹒６９５　ＲＳＩ１４　　４９﹒５２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３７０８﹒４８萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學科技（０２３８２）　１１０﹒５００　＋５﹒０４
　　賽晶科技（００５８０）　　　　　２﹒３６０　＋２﹒１６
　　萬裕科技（００８９４）　　　　　０﹒７７０　　　無升跌
　　時捷（０１１８４）　　　　　　　３﹒３７０　　　無升跌
　　高偉電子（０１４１５）　　　　１４﹒８４０　＋９﹒７６
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　　　４﹒３３０　＋３﹒５９
　　匯聚科技（０１７２９）　　　　　１﹒６９０　－０﹒５９
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　１４﹒９６０　＋２﹒６１
　　威勝控股（０３３９３）　　　　　２﹒６２０　＋２﹒３４
　　弘浩國際控股（０８３７５）　　　０﹒１８１　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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