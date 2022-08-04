《異動股》華虹升逾５％突破１０天線，報２４﹒４元

《經濟通通訊社４日專訊》華虹（０１３４７）升５﹒１７％，報２４﹒４元，升穿１０天
線（２４﹒１２５元），最高價２４﹒４元，最低價２３﹒５元；成交３４３﹒５８萬股，成交
金額８２１７﹒６５萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入３８３９﹒９２萬元。現
時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額３２７﹒２１萬元，加權平均成交價
２３﹒８８９元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額８１０﹒１７萬元，加權平均
成交價２４﹒０１７元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７﹒９６％。
現時，恒生指數報２０１７３，升４０５點或２﹒０５％；恒生中國企業指數報６８８０，
升１４３點或２﹒１３％；恒生科技指數報４３７７，升１３１點或３﹒０９％；主板成交
２５０﹒５６億元。
上證綜合指數報３１８７，升２３點或０﹒７４％，成交１１２６﹒２１億元人民幣。
深證成份指數報１２０７４，升９１點或０﹒７７％，成交７５４﹒１９億元人民幣。
基本資料
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現價 ２４﹒４００ 變動 ＋５﹒１７％
最高價 ２４﹒４００ 最低價 ２３﹒５００
成交股數 ３４３﹒５８萬股 成交金額 ８２１７﹒６５萬
１０天平均 ２４﹒１２５ 歷史波幅％ ３８﹒９６５
２０天平均 ２４﹒６４５ 加權平均價 ２３﹒９１７
５０天平均 ２６﹒４６８ ＲＳＩ１４ ４５﹒９７５
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入３８３９﹒９２萬元；暫
連升２日，累計升幅７﹒９６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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華虹（０１３４７） ２４﹒４０ ＋５﹒１７
ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６２﹒８５ ＋１﹒５３
中芯（００９８１） １６﹒８６ ＋４﹒２０
上海復旦（０１３８５） ３１﹒８０ ＋１﹒２７
晶門（０２８７８） ０﹒５５ ＋３﹒７７
宏光半導體（０６９０８） ３﹒７３ ＋３﹒９０
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（ｅｄ）
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