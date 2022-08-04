《異動股》華虹升逾５％突破１０天線，報２４﹒４元

《經濟通通訊社４日專訊》華虹（０１３４７）升５﹒１７％，報２４﹒４元，升穿１０天

線（２４﹒１２５元），最高價２４﹒４元，最低價２３﹒５元；成交３４３﹒５８萬股，成交

金額８２１７﹒６５萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入３８３９﹒９２萬元。現

時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額３２７﹒２１萬元，加權平均成交價

２３﹒８８９元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額８１０﹒１７萬元，加權平均

成交價２４﹒０１７元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７﹒９６％。

現時，恒生指數報２０１７３，升４０５點或２﹒０５％；恒生中國企業指數報６８８０，

升１４３點或２﹒１３％；恒生科技指數報４３７７，升１３１點或３﹒０９％；主板成交

２５０﹒５６億元。

上證綜合指數報３１８７，升２３點或０﹒７４％，成交１１２６﹒２１億元人民幣。

深證成份指數報１２０７４，升９１點或０﹒７７％，成交７５４﹒１９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２４﹒４００ 變動 ＋５﹒１７％

最高價 ２４﹒４００ 最低價 ２３﹒５００

成交股數 ３４３﹒５８萬股 成交金額 ８２１７﹒６５萬

１０天平均 ２４﹒１２５ 歷史波幅％ ３８﹒９６５

２０天平均 ２４﹒６４５ 加權平均價 ２３﹒９１７

５０天平均 ２６﹒４６８ ＲＳＩ１４ ４５﹒９７５

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入３８３９﹒９２萬元；暫

連升２日，累計升幅７﹒９６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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華虹（０１３４７） ２４﹒４０ ＋５﹒１７

ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６２﹒８５ ＋１﹒５３

中芯（００９８１） １６﹒８６ ＋４﹒２０

上海復旦（０１３８５） ３１﹒８０ ＋１﹒２７

晶門（０２８７８） ０﹒５５ ＋３﹒７７

宏光半導體（０６９０８） ３﹒７３ ＋３﹒９０

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（ｅｄ）

