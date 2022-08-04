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00285 比亞迪電子
即時 按盤價 升21.900 +1.900 (+9.500%)
大手異動

04/08/2022 10:07

《異動股》比亞迪電子漲近１１％突破５０天線，報２２﹒１５元

　　《經濟通通訊社４日專訊》比亞迪電子（００２８５）升１０﹒７５％，報２２﹒１５元，
升穿５０天線（２０﹒４７４元），最高價２２﹒１５元，最低價２０﹒５５元；成交
６５４﹒６３萬股，成交金額１﹒４億元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入
６２９８﹒７２萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額２６１﹒８３萬元，加權平均
成交價２１﹒４８３元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１０６６﹒８７萬元，
加權平均成交價２１﹒５６元。
　　現時，恒生指數報２０１６８，升４００點或２﹒０３％；恒生中國企業指數報６８８０，
升１４３點或２﹒１４％；恒生科技指數報４３８４，升１３８點或３﹒２６％；主板成交
２６９﹒０６億元。
　　上證綜合指數報３１８８，升２５點或０﹒７９％，成交１２０４﹒２５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０８９，升１０７點或０﹒８９％，成交７９８﹒８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２２﹒１５０　變動　　　　＋１０﹒７５％
　　最高價　　　　　２２﹒１５０　最低價　　　　２０﹒５５０
　　成交股數　　６５４﹒６３萬股　成交金額　　　　　１﹒４億
　　１０天平均　　　２０﹒６１０　歷史波幅％　　５７﹒２７０
　　２０天平均　　　２１﹒２０８　加權平均價　　２１﹒４５３
　　５０天平均　　　２０﹒４７４　ＲＳＩ１４　　５５﹒９６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入６２９８﹒７２萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　　２２﹒１５　＋１０﹒７５
　　偉易達（００３０３）　　　　　５１﹒９０　　＋１﹒５７
　　中興（００７６３）　　　　　　１６﹒１４　　＋２﹒１５
　　中國鐵塔（００７８８）　　　　　０﹒９９　　　　無升跌
　　天能動力（００８１９）　　　　　８﹒８３　　＋０﹒２３
　　比亞迪（０１２１１）　　　　２９８﹒２０　　＋３﹒６１
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　　　７１﹒７０　　＋２﹒８７
　　富智康集團（０２０３８）　　　　１﹒００　　　　無升跌
　　鴻騰（０６０８８）　　　　　　　１﹒２５　　＋２﹒４６
　　長飛光纖光纜（０６８６９）　　１４﹒２６　　＋１﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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