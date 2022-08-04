《異動股》申洲國際（０２３１３）升近３％，報８１﹒２５元

《經濟通通訊社４日專訊》申洲國際（０２３１３）升２﹒９１％，報８１﹒２５元，最高

價８１﹒３５元，最低價７８﹒３元；成交１１１﹒４７萬股，成交金額８８６０﹒３３萬元；

主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入７０３﹒７７萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士

信貸證券香港，金額４１９﹒１４萬元，加權平均成交價７９﹒６３２元；現時最大淨被動賣出

券商為巴克萊亞洲，金額４３３﹒９４萬元，加權平均成交價８０﹒１１３元。

現時，恒生指數報２０１８３，升４１６點或２﹒１１％；恒生中國企業指數報６８８４，

升１４７點或２﹒１９％；恒生科技指數報４３８９，升１４３點或３﹒３７％；主板成交

２８２﹒２２億元。

上證綜合指數報３１９０，升２７點或０﹒８６％，成交１２５８﹒１７億元人民幣。

深證成份指數報１２０９９，升１１７點或０﹒９８％，成交８３０﹒３７億元人民幣。



基本資料

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現價 ８１﹒２５０ 變動 ＋２﹒９１％

最高價 ８１﹒３５０ 最低價 ７８﹒３００

成交股數 １１１﹒４７萬股 成交金額 ８８６０﹒３３萬

１０天平均 ８２﹒３００ 歷史波幅％ ３２﹒４８７

２０天平均 ８３﹒５２０ 加權平均價 ７９﹒４８６

５０天平均 ９２﹒４９３ ＲＳＩ１４ ３８﹒８１１

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股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入７０３﹒７７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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申洲國際（０２３１３） ８１﹒２５ ＋２﹒９１

潤啤（００２９１） ５４﹒９５ ＋１﹒２９

特步國際（０１３６８） １２﹒８６ ＋３﹒７１

頤海國際（０１５７９） ２２﹒０５ ＋３﹒５２

百威亞太（０１８７６） ２２﹒６０ ＋１﹒１２

安踏體育（０２０２０） ８５﹒８０ ＋１﹒１８

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒６５ －０﹒２９

李寧（０２３３１） ６５﹒６０ ＋０﹒６９

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒６７ ＋１﹒２１

海底撈（０６８６２） １５﹒７０ ＋１﹒９５

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（ｅｄ）

