《異動股》申洲國際（０２３１３）升近３％，報８１﹒２５元

《經濟通通訊社４日專訊》申洲國際（０２３１３）升２﹒９１％，報８１﹒２５元，最高
價８１﹒３５元，最低價７８﹒３元；成交１１１﹒４７萬股，成交金額８８６０﹒３３萬元；
主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入７０３﹒７７萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士
信貸證券香港，金額４１９﹒１４萬元，加權平均成交價７９﹒６３２元；現時最大淨被動賣出
券商為巴克萊亞洲，金額４３３﹒９４萬元，加權平均成交價８０﹒１１３元。
現時，恒生指數報２０１８３，升４１６點或２﹒１１％；恒生中國企業指數報６８８４，
升１４７點或２﹒１９％；恒生科技指數報４３８９，升１４３點或３﹒３７％；主板成交
２８２﹒２２億元。
上證綜合指數報３１９０，升２７點或０﹒８６％，成交１２５８﹒１７億元人民幣。
深證成份指數報１２０９９，升１１７點或０﹒９８％，成交８３０﹒３７億元人民幣。
基本資料
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現價 ８１﹒２５０ 變動 ＋２﹒９１％
最高價 ８１﹒３５０ 最低價 ７８﹒３００
成交股數 １１１﹒４７萬股 成交金額 ８８６０﹒３３萬
１０天平均 ８２﹒３００ 歷史波幅％ ３２﹒４８７
２０天平均 ８３﹒５２０ 加權平均價 ７９﹒４８６
５０天平均 ９２﹒４９３ ＲＳＩ１４ ３８﹒８１１
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股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入７０３﹒７７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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申洲國際（０２３１３） ８１﹒２５ ＋２﹒９１
潤啤（００２９１） ５４﹒９５ ＋１﹒２９
特步國際（０１３６８） １２﹒８６ ＋３﹒７１
頤海國際（０１５７９） ２２﹒０５ ＋３﹒５２
百威亞太（０１８７６） ２２﹒６０ ＋１﹒１２
安踏體育（０２０２０） ８５﹒８０ ＋１﹒１８
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒６５ －０﹒２９
李寧（０２３３１） ６５﹒６０ ＋０﹒６９
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒６７ ＋１﹒２１
海底撈（０６８６２） １５﹒７０ ＋１﹒９５
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（ｅｄ）
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