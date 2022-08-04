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02313 申洲國際
即時 按盤價 跌78.100 -0.850 (-1.077%)
大手異動

04/08/2022 10:10

《異動股》申洲國際（０２３１３）升近３％，報８１﹒２５元

　　《經濟通通訊社４日專訊》申洲國際（０２３１３）升２﹒９１％，報８１﹒２５元，最高
價８１﹒３５元，最低價７８﹒３元；成交１１１﹒４７萬股，成交金額８８６０﹒３３萬元；
主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入７０３﹒７７萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士
信貸證券香港，金額４１９﹒１４萬元，加權平均成交價７９﹒６３２元；現時最大淨被動賣出
券商為巴克萊亞洲，金額４３３﹒９４萬元，加權平均成交價８０﹒１１３元。
　　現時，恒生指數報２０１８３，升４１６點或２﹒１１％；恒生中國企業指數報６８８４，
升１４７點或２﹒１９％；恒生科技指數報４３８９，升１４３點或３﹒３７％；主板成交
２８２﹒２２億元。
　　上證綜合指數報３１９０，升２７點或０﹒８６％，成交１２５８﹒１７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０９９，升１１７點或０﹒９８％，成交８３０﹒３７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　８１﹒２５０　變動　　　　　　＋２﹒９１％
　　最高價　　　　　８１﹒３５０　最低價　　　　　７８﹒３００
　　成交股數　　１１１﹒４７萬股　成交金額　　８８６０﹒３３萬
　　１０天平均　　　８２﹒３００　歷史波幅％　　　３２﹒４８７
　　２０天平均　　　８３﹒５２０　加權平均價　　　７９﹒４８６
　　５０天平均　　　９２﹒４９３　ＲＳＩ１４　　　３８﹒８１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入７０３﹒７７萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　８１﹒２５　＋２﹒９１
　　潤啤（００２９１）　　　５４﹒９５　＋１﹒２９
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒８６　＋３﹒７１
　　頤海國際（０１５７９）　２２﹒０５　＋３﹒５２
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒６０　＋１﹒１２
　　安踏體育（０２０２０）　８５﹒８０　＋１﹒１８
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒６５　－０﹒２９
　　李寧（０２３３１）　　　６５﹒６０　＋０﹒６９
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒６７　＋１﹒２１
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒７０　＋１﹒９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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