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08305 棠記控股
即時 按盤價 跌0.024 -0.002 (-7.692%)
大手異動

04/08/2022 10:16

《異動股》棠記控股挫逾１５％創新低，報０﹒０２２元

　　《經濟通通訊社４日專訊》棠記控股（０８３０５）跌１５﹒３８％，報０﹒０２２元，最
低價０﹒０２２元，創上市新低，最高價０﹒０２５元；成交１１９３萬股，成交金額
２７﹒３７萬元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出７﹒２６萬元。現時最大淨被動買
入券商為富途證券國際，金額８﹒３萬元，加權平均成交價０﹒０２４元；現時最大淨被動賣出
券商為盈透證券香港，金額１０﹒０５萬元，加權平均成交價０﹒０２２元。
　　現時，恒生指數報２０１８１，升４１４點或２﹒１％；恒生中國企業指數報６８８３，升
１４６點或２﹒１８％；恒生科技指數報４３８１，升１３５點或３﹒２％；主板成交
３０４﹒１３億元。
　　上證綜合指數報３１８９，升２５點或０﹒８１％，成交１３５３﹒０３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０９４，升１１２點或０﹒９４％，成交８８７﹒７２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０２２　變動　　　　－１５﹒３８％
　　最高價　　　　０﹒０２５　最低價　　　　　０﹒０２２
　　成交股數　　１１９３萬股　成交金額　　　２７﹒３７萬
　　１０天平均　　０﹒０２８　歷史波幅％　　８４﹒８１２
　　２０天平均　　０﹒０２９　加權平均價　　　０﹒０２３
　　５０天平均　　０﹒０７２　ＲＳＩ１４　　２１﹒５２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出７﹒２６萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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