《異動股》中芯升近５％突破１００天線，報１６﹒９８元

《經濟通通訊社４日專訊》中芯（００９８１）升４﹒９４％，報１６﹒９８元，升穿

１００天線（１６﹒９元），最高價１７元，最低價１６﹒４８元；成交１３５３﹒０５萬股，

成交金額２﹒２７億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入５４０７﹒０９萬元。現時

最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額１６４４﹒６１萬元，加權平均成交價１６﹒８

元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額２９６９﹒１１萬元，加權平均成交價

１６﹒７９５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒２７％。

現時，恒生指數報２０１７２，升４０５點或２﹒０５％；恒生中國企業指數報６８７９，

升１４２點或２﹒１１％；恒生科技指數報４３７８，升１３２點或３﹒１１％；主板成交

３０９﹒８４億元。

上證綜合指數報３１８７，升２３點或０﹒７５％，成交１３８２﹒５２億元人民幣。

深證成份指數報１２０８０，升９８點或０﹒８２％，成交９０４﹒９億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒９８０ 變動 ＋４﹒９４％

最高價 １７﹒０００ 最低價 １６﹒４８０

成交股數 １３５３﹒０５萬股 成交金額 ２﹒２７億

１０天平均 １６﹒５６４ 歷史波幅％ ３４﹒９２７

２０天平均 １６﹒５５７ 加權平均價 １６﹒７８５

５０天平均 １７﹒３０６ ＲＳＩ１４ ５２﹒１２９

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入５４０７﹒０９萬元；

暫連升２日，累計升幅９﹒２７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中芯（００９８１） １６﹒９８０ ＋４﹒９４

金蝶國際（００２６８） １６﹒８００ ＋３﹒９６

中國軟件國際（００３５４） ７﹒０７０ ＋２﹒９１

騰訊（００７００） ３１０﹒８００ ＋２﹒７１

中興（００７６３） １６﹒２２０ ＋２﹒６６

網龍（００７７７） １５﹒７００ ＋４﹒１１

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１１０ ＋１﹒６３

聯想集團（００９９２） ６﹒９５０ ＋０﹒７２

百奧家庭互動（０２１００） ０﹒４５５ 無升跌

金山軟件（０３８８８） ２５﹒６５０ ＋２﹒６０

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（ｅｄ）

