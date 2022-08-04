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06821 凱萊英
即時 按盤價 升112.800 +9.800 (+9.515%)
大手異動

04/08/2022 10:23

《異動股》凱萊英（０６８２１）升逾１０％，報１１３﹒４元

　　《經濟通通訊社４日專訊》凱萊英（０６８２１）升１０﹒１％，報１１３﹒４元，最高價
１１３﹒４元，最低價１０６元；成交１４﹒０１萬股，成交金額１５４９﹒５１萬元；主動買
沽比率５４：４６，資金淨主動買入１２６﹒０９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信
息，金額２６２﹒４７萬元，加權平均成交價１１０﹒５５３元；現時最大淨被動賣出券商為瑞
銀，金額２０８﹒３５萬元，加權平均成交價１１０﹒４７８元。
　　現時，恒生指數報２０１８２，升４１４點或２﹒１％；恒生中國企業指數報６８８５，升
１４８點或２﹒２％；恒生科技指數報４３８２，升１３６點或３﹒２２％；主板成交
３２４﹒４８億元。
　　上證綜合指數報３１８６，升２２點或０﹒７１％，成交１４６０﹒５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０７３，升９１點或０﹒７６％，成交９４８﹒３５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１１３﹒４００　變動　　　　　＋１０﹒１０％
　　最高價　　　１１３﹒４００　最低價　　　　１０６﹒０００
　　成交股數　　１４﹒０１萬股　成交金額　　１５４９﹒５１萬
　　１０天平均　１１３﹒４３０　歷史波幅％　　　４１﹒８２７
　　２０天平均　１２２﹒０９２　加權平均價　　１１０﹒５６４
　　５０天平均　１２０﹒９８７　ＲＳＩ１４　　　４２﹒８７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１２６﹒０９萬元
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　凱萊英（０６８２１）　　　　　　１１３﹒４０　＋１０﹒１０
　　中國中藥（００５７０）　　　　　　　３﹒２５　　＋２﹒５２
　　山東新華製藥股份（００７１９）　　　４﹒５８　　＋１﹒３３
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　　　８﹒１４　　＋１﹒３７
　　中國生物製藥（０１１７７）　　　　　４﹒３６　　＋１﹒４０
　　三生製藥（０１５３０）　　　　　　　５﹒０６　　＋１﹒２０
　　復星醫藥（０２１９６）　　　　　　２７﹒５５　　＋２﹒９９
　　藥明康德（０２３５９）　　　　　　９５﹒５５　　＋５﹒００
　　潤藥（０３３２０）　　　　　　　　　４﹒４７　　＋２﹒０５
　　康龍化成（０３７５９）　　　　　　６４﹒７５　　＋３﹒０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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