《異動股》凱萊英（０６８２１）升逾１０％，報１１３﹒４元

《經濟通通訊社４日專訊》凱萊英（０６８２１）升１０﹒１％，報１１３﹒４元，最高價

１１３﹒４元，最低價１０６元；成交１４﹒０１萬股，成交金額１５４９﹒５１萬元；主動買

沽比率５４：４６，資金淨主動買入１２６﹒０９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信

息，金額２６２﹒４７萬元，加權平均成交價１１０﹒５５３元；現時最大淨被動賣出券商為瑞

銀，金額２０８﹒３５萬元，加權平均成交價１１０﹒４７８元。

現時，恒生指數報２０１８２，升４１４點或２﹒１％；恒生中國企業指數報６８８５，升

１４８點或２﹒２％；恒生科技指數報４３８２，升１３６點或３﹒２２％；主板成交

３２４﹒４８億元。

上證綜合指數報３１８６，升２２點或０﹒７１％，成交１４６０﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１２０７３，升９１點或０﹒７６％，成交９４８﹒３５億元人民幣。



基本資料

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現價 １１３﹒４００ 變動 ＋１０﹒１０％

最高價 １１３﹒４００ 最低價 １０６﹒０００

成交股數 １４﹒０１萬股 成交金額 １５４９﹒５１萬

１０天平均 １１３﹒４３０ 歷史波幅％ ４１﹒８２７

２０天平均 １２２﹒０９２ 加權平均價 １１０﹒５６４

５０天平均 １２０﹒９８７ ＲＳＩ１４ ４２﹒８７８

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股份狀態：主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１２６﹒０９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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凱萊英（０６８２１） １１３﹒４０ ＋１０﹒１０

中國中藥（００５７０） ３﹒２５ ＋２﹒５２

山東新華製藥股份（００７１９） ４﹒５８ ＋１﹒３３

石藥集團（０１０９３） ８﹒１４ ＋１﹒３７

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒３６ ＋１﹒４０

三生製藥（０１５３０） ５﹒０６ ＋１﹒２０

復星醫藥（０２１９６） ２７﹒５５ ＋２﹒９９

藥明康德（０２３５９） ９５﹒５５ ＋５﹒００

潤藥（０３３２０） ４﹒４７ ＋２﹒０５

康龍化成（０３７５９） ６４﹒７５ ＋３﹒０２

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（ｅｄ）

