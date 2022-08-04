《異動股》順龍控股（００３６１）升２０％，報０﹒１０８元

《經濟通通訊社４日專訊》順龍控股（００３６１）升２０％，報０﹒１０８元，最高價
０﹒１０９元，創１個月新高，最低價０﹒０９元；成交１９２０萬股，成交金額１９１﹒７９
萬元；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入１２８﹒５６萬元。現時最大淨被動買入券商
為金利豐證券，金額３﹒４萬元，加權平均成交價０﹒１元；現時最大淨被動賣出券商為富途證
券國際，金額２７﹒１８萬元，加權平均成交價０﹒１０１元。以現價計，該股暫連升２日，累
計升幅３５％。
現時，恒生指數報２０１７０，升４０３點或２﹒０４％；恒生中國企業指數報６８８０，
升１４３點或２﹒１３％；恒生科技指數報４３８１，升１３５點或３﹒２％；主板成交
３２７﹒６３億元。
上證綜合指數報３１８４，升２０點或０﹒６６％，成交１４７７﹒０８億元人民幣。
深證成份指數報１２０５９，升７７點或０﹒６５％，成交９５８﹒１７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１０８ 變動 ＋２０﹒００％
最高價 ０﹒１０９ 最低價 ０﹒０９０
成交股數 １９２０萬股 成交金額 １９１﹒７９萬
１０天平均 ０﹒０７８ 歷史波幅％ ２２６﹒３６６
２０天平均 ０﹒０６７ 加權平均價 ０﹒１００
５０天平均 ０﹒０４５ ＲＳＩ１４ ７５﹒３７０
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入１２８﹒５６萬元；暫連
升２日，累計升幅３５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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順龍控股（００３６１） ０﹒１０８ ＋２０﹒００
裕元集團（００５５１） １０﹒１８０ ＋１﹒９０
３６１度（０１３６１） ３﹒８９０ －０﹒２６
特步國際（０１３６８） １２﹒８６０ ＋３﹒７１
安踏體育（０２０２０） ８５﹒３００ ＋０﹒５９
李寧（０２３３１） ６５﹒４００ ＋０﹒３８
寶勝國際（０３８１３） ０﹒８１０ ＋１﹒２５
中國動向（０３８１８） ０﹒３８０ ＋１﹒３３
滔搏（０６１１０） ６﹒２３０ ＋２﹒０８
本間高爾夫（０６８５８） ３﹒３９０ ＋６﹒６０
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（ｅｄ）
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