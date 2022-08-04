《異動股》順龍控股（００３６１）升２０％，報０﹒１０８元

《經濟通通訊社４日專訊》順龍控股（００３６１）升２０％，報０﹒１０８元，最高價

０﹒１０９元，創１個月新高，最低價０﹒０９元；成交１９２０萬股，成交金額１９１﹒７９

萬元；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入１２８﹒５６萬元。現時最大淨被動買入券商

為金利豐證券，金額３﹒４萬元，加權平均成交價０﹒１元；現時最大淨被動賣出券商為富途證

券國際，金額２７﹒１８萬元，加權平均成交價０﹒１０１元。以現價計，該股暫連升２日，累

計升幅３５％。

現時，恒生指數報２０１７０，升４０３點或２﹒０４％；恒生中國企業指數報６８８０，

升１４３點或２﹒１３％；恒生科技指數報４３８１，升１３５點或３﹒２％；主板成交

３２７﹒６３億元。

上證綜合指數報３１８４，升２０點或０﹒６６％，成交１４７７﹒０８億元人民幣。

深證成份指數報１２０５９，升７７點或０﹒６５％，成交９５８﹒１７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１０８ 變動 ＋２０﹒００％

最高價 ０﹒１０９ 最低價 ０﹒０９０

成交股數 １９２０萬股 成交金額 １９１﹒７９萬

１０天平均 ０﹒０７８ 歷史波幅％ ２２６﹒３６６

２０天平均 ０﹒０６７ 加權平均價 ０﹒１００

５０天平均 ０﹒０４５ ＲＳＩ１４ ７５﹒３７０

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入１２８﹒５６萬元；暫連

升２日，累計升幅３５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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順龍控股（００３６１） ０﹒１０８ ＋２０﹒００

裕元集團（００５５１） １０﹒１８０ ＋１﹒９０

３６１度（０１３６１） ３﹒８９０ －０﹒２６

特步國際（０１３６８） １２﹒８６０ ＋３﹒７１

安踏體育（０２０２０） ８５﹒３００ ＋０﹒５９

李寧（０２３３１） ６５﹒４００ ＋０﹒３８

寶勝國際（０３８１３） ０﹒８１０ ＋１﹒２５

中國動向（０３８１８） ０﹒３８０ ＋１﹒３３

滔搏（０６１１０） ６﹒２３０ ＋２﹒０８

本間高爾夫（０６８５８） ３﹒３９０ ＋６﹒６０

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（ｅｄ）

