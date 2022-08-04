《異動股》榮昌生物漲近１０％突破２０天線，報４９﹒０５元

《經濟通通訊社４日專訊》榮昌生物（０９９９５）升９﹒７３％，報４９﹒０５元，升穿
２０天線（４６﹒３１２元），最高價４９﹒２元，最低價４５﹒３５元；成交６５﹒２１萬股
，成交金額３０９１﹒５４萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入９０９﹒８４萬元
。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額１９７﹒８１萬元，加權平均成交價４７﹒５９３元；
現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額４２３﹒３８萬元，加權平均成交價
４７﹒８３５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒６％。
現時，恒生指數報２０１６２，升３９５點或２％；恒生中國企業指數報６８７７，升
１４０點或２﹒０８％；恒生科技指數報４３７８，升１３２點或３﹒１１％；主板成交
３３０﹒６３億元。
上證綜合指數報３１８４，升２０點或０﹒６５％，成交１４９２﹒０７億元人民幣。
深證成份指數報１２０６２，升７９點或０﹒６７％，成交９６７﹒０５億元人民幣。
基本資料
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現價 ４９﹒０５０ 變動 ＋９﹒７３％
最高價 ４９﹒２００ 最低價 ４５﹒３５０
成交股數 ６５﹒２１萬股 成交金額 ３０９１﹒５４萬
１０天平均 ４６﹒１７０ 歷史波幅％ ６５﹒０６５
２０天平均 ４６﹒３１２ 加權平均價 ４７﹒４０６
５０天平均 ４０﹒６５６ ＲＳＩ１４ ５９﹒３５７
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入９０９﹒８４萬元；暫連
升２日，累計升幅１０﹒６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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榮昌生物（０９９９５） ４９﹒０５ ＋９﹒７３
金斯瑞生物科技（０１５４８） ２８﹒８５ ＋４﹒７２
信達生物（０１８０１） ３２﹒０５ ＋０﹒３１
君實生物（０１８７７） ３１﹒５５ ＋２﹒７７
錦欣生殖（０１９５１） ５﹒６６ ＋２﹒９１
騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） ８﹒２３ ＋３﹒６５
藥明生物（０２２６９） ７４﹒８０ ＋４﹒２５
百濟神州（０６１６０） １０４﹒３０ ＋３﹒６８
康希諾（０６１８５） ６１﹒００ ＋１﹒８４
康方生物（０９９２６） ２１﹒００ ＋５﹒００
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（ｅｄ）
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