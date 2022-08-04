《中概異動》騰訊（００７００）升逾３％，報３１１﹒８元

《經濟通通訊社４日專訊》騰訊（００７００）升３﹒０４％，報３１１﹒８元，較ＡＤＲ
收市高出１﹒２８％，最高價３１１﹒８元，最低價３０５﹒２元；成交６８１﹒０９萬股，成
交金額２１﹒０５億元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３﹒６５億元。現時最大淨
被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額４０２２﹒１１萬元，加權平均成交價３０８﹒９８元
；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額７５５９﹒５５萬元，加權平均成交價
３０９﹒１６９元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒６９％。
現時，恒生指數報２０１６８，升４０１點或２﹒０３％；恒生中國企業指數報６８７８，
升１４１點或２﹒１１％；恒生科技指數報４３７６，升１３０點或３﹒０６％；主板成交
３５７﹒８６億元。
上證綜合指數報３１８３，升１９點或０﹒６２％，成交１６４２﹒５６億元人民幣。
深證成份指數報１２０５９，升７７點或０﹒６５％，成交１０４９﹒４１億元人民幣。
基本資料
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現價 ３１１﹒８００ 變動 ＋３﹒０４％
最高價 ３１１﹒８００ 最低價 ３０５﹒２００
成交股數 ６８１﹒０９萬股 成交金額 ２１﹒０５億
１０天平均 ３１４﹒４６０ 歷史波幅％ ２９﹒８０４
２０天平均 ３２５﹒５６０ 加權平均價 ３０９﹒１２７
５０天平均 ３４９﹒６００ ＲＳＩ１４ ３８﹒７０２
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股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３﹒６５億元；暫連升２日，累計升幅
５﹒６９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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騰訊（００７００） ３１１﹒８０ ＋３﹒０４
快手（０１０２４） ８１﹒００ ＋２﹒２１
小米（０１８１０） １１﹒９４ ＋２﹒９３
美團（０３６９０） １８３﹒７０ ＋３﹒７３
京東集團（０９６１８） ２４５﹒８０ ＋５﹒４０
嗶哩嗶哩（０９６２６） １９３﹒３０ ＋６﹒１５
小鵬汽車（０９８６８） ９０﹒０５ －１﹒３２
百度（０９８８８） １３５﹒６０ ＋４﹒０７
阿里（０９９８８） ９４﹒９５ ＋５﹒０９
網易（０９９９９） １３８﹒８０ －２﹒５３
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（ｅｄ）
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