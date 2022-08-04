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00700 騰訊控股
即時 按盤價 升312.000 +9.400 (+3.106%)
大手異動

04/08/2022 10:35

《中概異動》騰訊（００７００）升逾３％，報３１１﹒８元

　　《經濟通通訊社４日專訊》騰訊（００７００）升３﹒０４％，報３１１﹒８元，較ＡＤＲ
收市高出１﹒２８％，最高價３１１﹒８元，最低價３０５﹒２元；成交６８１﹒０９萬股，成
交金額２１﹒０５億元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３﹒６５億元。現時最大淨
被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額４０２２﹒１１萬元，加權平均成交價３０８﹒９８元
；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額７５５９﹒５５萬元，加權平均成交價
３０９﹒１６９元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒６９％。
　　現時，恒生指數報２０１６８，升４０１點或２﹒０３％；恒生中國企業指數報６８７８，
升１４１點或２﹒１１％；恒生科技指數報４３７６，升１３０點或３﹒０６％；主板成交
３５７﹒８６億元。
　　上證綜合指數報３１８３，升１９點或０﹒６２％，成交１６４２﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０５９，升７７點或０﹒６５％，成交１０４９﹒４１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３１１﹒８００　變動　　　　　＋３﹒０４％
　　最高價　　　　３１１﹒８００　最低價　　　３０５﹒２００
　　成交股數　　６８１﹒０９萬股　成交金額　　　２１﹒０５億
　　１０天平均　　３１４﹒４６０　歷史波幅％　　２９﹒８０４
　　２０天平均　　３２５﹒５６０　加權平均價　３０９﹒１２７
　　５０天平均　　３４９﹒６００　ＲＳＩ１４　　３８﹒７０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３﹒６５億元；暫連升２日，累計升幅
５﹒６９％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　３１１﹒８０　＋３﹒０４
　　快手（０１０２４）　　　　８１﹒００　＋２﹒２１
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒９４　＋２﹒９３
　　美團（０３６９０）　　　１８３﹒７０　＋３﹒７３
　　京東集團（０９６１８）　２４５﹒８０　＋５﹒４０
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１９３﹒３０　＋６﹒１５
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９０﹒０５　－１﹒３２
　　百度（０９８８８）　　　１３５﹒６０　＋４﹒０７
　　阿里（０９９８８）　　　　９４﹒９５　＋５﹒０９
　　網易（０９９９９）　　　１３８﹒８０　－２﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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