《異動股》新東方在綫（１７９７）升近１１％，報２１﹒４５元

《經濟通通訊社４日專訊》新東方在綫（０１７９７）升１０﹒８％，報２１﹒４５元，最

高價２１﹒４５元，最低價１９﹒４元；成交１６８３﹒０１萬股，成交金額３﹒４１億元；主

動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１﹒０５億元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額

６７５﹒１７萬元，加權平均成交價２０﹒６５元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服

務，金額４３１１﹒６萬元，加權平均成交價２０﹒２７１元。以現價計，該股暫連升２日，累

計升幅１０﹒９１％。

現時，恒生指數報２０１００，升３３３點或１﹒６８％；恒生中國企業指數報６８５４，

升１１７點或１﹒７５％；恒生科技指數報４３５８，升１１２點或２﹒６５％；主板成交

３８１﹒４７億元。

上證綜合指數報３１７９，升１６點或０﹒５１％，成交１７３９﹒２３億元人民幣。

深證成份指數報１２０４１，升５９點或０﹒５％，成交１１０７﹒２２億元人民幣。



基本資料

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現價 ２１﹒４５０ 變動 ＋１０﹒８０％

最高價 ２１﹒４５０ 最低價 １９﹒４００

成交股數 １６８３﹒０１萬股 成交金額 ３﹒４１億

１０天平均 １９﹒２２３ 歷史波幅％ １１２﹒４２８

２０天平均 １８﹒０８４ 加權平均價 ２０﹒２６３

５０天平均 １４﹒６８５ ＲＳＩ１４ ６３﹒５２４

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股份狀態：主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１﹒０５億元；暫連升２日，累計升幅

１０﹒９１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新東方在綫（０１７９７） ２１﹒４５ ＋１０﹒８０

中教控股（００８３９） ６﹒２６ ＋０﹒４８

辰林教育（０１５９３） ２﹒１５ ＋１﹒９０

希望教育（０１７６５） ０﹒６６ ＋１﹒５４

天立國際控股（０１７７３） １﹒０５ ＋３﹒９６

嘉宏教育（０１９３５） ３﹒４５ ＋１﹒４７

中國春來（０１９６９） ３﹒１４ －４﹒５６

中國通才教育（０２１７５） ４﹒０３ ＋０﹒７５

宇華教育（０６１６９） １﹒１７ ＋２﹒６３

新東方（０９９０１） ２１﹒４５ －０﹒２３

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（ｅｄ）

