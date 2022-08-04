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01797 新東方在綫
即時 按盤價 升21.100 +1.740 (+8.988%)
大手異動

04/08/2022 10:43

《異動股》新東方在綫（１７９７）升近１１％，報２１﹒４５元

　　《經濟通通訊社４日專訊》新東方在綫（０１７９７）升１０﹒８％，報２１﹒４５元，最
高價２１﹒４５元，最低價１９﹒４元；成交１６８３﹒０１萬股，成交金額３﹒４１億元；主
動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１﹒０５億元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額
６７５﹒１７萬元，加權平均成交價２０﹒６５元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服
務，金額４３１１﹒６萬元，加權平均成交價２０﹒２７１元。以現價計，該股暫連升２日，累
計升幅１０﹒９１％。
　　現時，恒生指數報２０１００，升３３３點或１﹒６８％；恒生中國企業指數報６８５４，
升１１７點或１﹒７５％；恒生科技指數報４３５８，升１１２點或２﹒６５％；主板成交
３８１﹒４７億元。
　　上證綜合指數報３１７９，升１６點或０﹒５１％，成交１７３９﹒２３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０４１，升５９點或０﹒５％，成交１１０７﹒２２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２１﹒４５０　變動　　　　＋１０﹒８０％
　　最高價　　　　　　２１﹒４５０　最低價　　　　１９﹒４００
　　成交股數　　１６８３﹒０１萬股　成交金額　　　　３﹒４１億
　　１０天平均　　　　１９﹒２２３　歷史波幅％　１１２﹒４２８
　　２０天平均　　　　１８﹒０８４　加權平均價　　２０﹒２６３
　　５０天平均　　　　１４﹒６８５　ＲＳＩ１４　　６３﹒５２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１﹒０５億元；暫連升２日，累計升幅
１０﹒９１％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新東方在綫（０１７９７）　　２１﹒４５　＋１０﹒８０
　　中教控股（００８３９）　　　　６﹒２６　　＋０﹒４８
　　辰林教育（０１５９３）　　　　２﹒１５　　＋１﹒９０
　　希望教育（０１７６５）　　　　０﹒６６　　＋１﹒５４
　　天立國際控股（０１７７３）　　１﹒０５　　＋３﹒９６
　　嘉宏教育（０１９３５）　　　　３﹒４５　　＋１﹒４７
　　中國春來（０１９６９）　　　　３﹒１４　　－４﹒５６
　　中國通才教育（０２１７５）　　４﹒０３　　＋０﹒７５
　　宇華教育（０６１６９）　　　　１﹒１７　　＋２﹒６３
　　新東方（０９９０１）　　　　２１﹒４５　　－０﹒２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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