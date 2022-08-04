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01896 貓眼娛樂
即時 按盤價 升7.100 +0.430 (+6.447%)
大手異動

04/08/2022 10:45

《異動股》貓眼娛樂升近１０％突破５０天線，報７﹒３３元

　　《經濟通通訊社４日專訊》貓眼娛樂（０１８９６）升９﹒９％，報７﹒３３元，升穿５０
天線（６﹒９元），最高價７﹒３７元，最低價６﹒６７元；成交１１８﹒５８萬股，成交金額
８３７﹒９８萬元；主動買沽比率８５：１５，資金淨主動買入５６９﹒５４萬元。現時最大淨
被動買入券商為摩根大通，金額１９﹒４２萬元，加權平均成交價７﹒００１元；現時最大淨被
動賣出券商為盈透證券香港，金額１１２﹒７５萬元，加權平均成交價６﹒９７５元。
　　現時，恒生指數報２０１０６，升３３９點或１﹒７２％；恒生中國企業指數報６８５４，
升１１７點或１﹒７５％；恒生科技指數報４３６０，升１１４點或２﹒６９％；主板成交
３８５﹒８８億元。
　　上證綜合指數報３１７９，升１６點或０﹒５２％，成交１７５９﹒０３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０４１，升５９點或０﹒５％，成交１１１８﹒４３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　７﹒３３０　變動　　　　　＋９﹒９０％
　　最高價　　　　　　７﹒３７０　最低價　　　　　６﹒６７０
　　成交股數　　１１８﹒５８萬股　成交金額　　８３７﹒９８萬
　　１０天平均　　　　７﹒０２２　歷史波幅％　　３５﹒６８１
　　２０天平均　　　　７﹒０６２　加權平均價　　　７﹒０６７
　　５０天平均　　　　６﹒９００　ＲＳＩ１４　　５６﹒４５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率８５：１５，資金淨主動買入５６９﹒５４萬元
　
　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　貓眼娛樂（０１８９６）　　　　　　　　　７﹒３３０　＋９﹒９０
　　英皇文化產業（００４９１）　　　　　　　０﹒０３９　　　無升跌
　　歡喜傳媒（０１００３）　　　　　　　　　１﹒２９０　＋０﹒７８
　　阿里影業（０１０６０）　　　　　　　　　０﹒６１０　－１﹒６１
　　煜盛文化（０１８５９）　　　　　　　　　０﹒３１０　－１﹒５９
　　ＩＭＡＸ　ＣＨＩＮＡ（０１９７０）　　　６﹒９３０　＋５﹒００
　　稻草熊娛樂（０２１２５）　　　　　　　　２﹒０１０　－０﹒９９
　　羚邦集團（０２２３０）　　　　　　　　　０﹒１５１　　　無升跌
　　ＩＴＰ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８４４６）　９﹒２１０　＋２﹒３３
　　力天影業（０９９５８）　　　　　　　　　１﹒２００　－０﹒８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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