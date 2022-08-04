《異動股》貓眼娛樂升近１０％突破５０天線，報７﹒３３元

《經濟通通訊社４日專訊》貓眼娛樂（０１８９６）升９﹒９％，報７﹒３３元，升穿５０

天線（６﹒９元），最高價７﹒３７元，最低價６﹒６７元；成交１１８﹒５８萬股，成交金額

８３７﹒９８萬元；主動買沽比率８５：１５，資金淨主動買入５６９﹒５４萬元。現時最大淨

被動買入券商為摩根大通，金額１９﹒４２萬元，加權平均成交價７﹒００１元；現時最大淨被

動賣出券商為盈透證券香港，金額１１２﹒７５萬元，加權平均成交價６﹒９７５元。

現時，恒生指數報２０１０６，升３３９點或１﹒７２％；恒生中國企業指數報６８５４，

升１１７點或１﹒７５％；恒生科技指數報４３６０，升１１４點或２﹒６９％；主板成交

３８５﹒８８億元。

上證綜合指數報３１７９，升１６點或０﹒５２％，成交１７５９﹒０３億元人民幣。

深證成份指數報１２０４１，升５９點或０﹒５％，成交１１１８﹒４３億元人民幣。



基本資料

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現價 ７﹒３３０ 變動 ＋９﹒９０％

最高價 ７﹒３７０ 最低價 ６﹒６７０

成交股數 １１８﹒５８萬股 成交金額 ８３７﹒９８萬

１０天平均 ７﹒０２２ 歷史波幅％ ３５﹒６８１

２０天平均 ７﹒０６２ 加權平均價 ７﹒０６７

５０天平均 ６﹒９００ ＲＳＩ１４ ５６﹒４５２

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率８５：１５，資金淨主動買入５６９﹒５４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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貓眼娛樂（０１８９６） ７﹒３３０ ＋９﹒９０

英皇文化產業（００４９１） ０﹒０３９ 無升跌

歡喜傳媒（０１００３） １﹒２９０ ＋０﹒７８

阿里影業（０１０６０） ０﹒６１０ －１﹒６１

煜盛文化（０１８５９） ０﹒３１０ －１﹒５９

ＩＭＡＸ ＣＨＩＮＡ（０１９７０） ６﹒９３０ ＋５﹒００

稻草熊娛樂（０２１２５） ２﹒０１０ －０﹒９９

羚邦集團（０２２３０） ０﹒１５１ 無升跌

ＩＴＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８４４６） ９﹒２１０ ＋２﹒３３

力天影業（０９９５８） １﹒２００ －０﹒８３

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（ｅｄ）

