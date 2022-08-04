《異動股》愛高集團升逾３８％突破１０天線，報０﹒０５８元

《經濟通通訊社４日專訊》愛高集團（００３２８）升３８﹒１％，報０﹒０５８元，升穿

１０天線（０﹒０５４元），最高價０﹒０５９元，最低價０﹒０４２元；成交２３１３萬股，

成交金額１２１﹒４５萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入５７﹒２萬元。現時最

大淨被動買入券商為敏哲証券，金額３﹒１１萬元，加權平均成交價０﹒０５３元；現時最大淨

被動賣出券商為星展唯高達，金額９﹒３４萬元，加權平均成交價０﹒０５４元。

現時，恒生指數報２０１３４，升３６７點或１﹒８６％；恒生中國企業指數報６８６８，

升１３１點或１﹒９５％；恒生科技指數報４３６６，升１２０點或２﹒８５％；主板成交

４１８﹒１７億元。

上證綜合指數報３１８０，升１６點或０﹒５３％，成交１９１３﹒０９億元人民幣。

深證成份指數報１２０４８，升６６點或０﹒５５％，成交１２０６﹒６９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０５８ 變動 ＋３８﹒１０％

最高價 ０﹒０５９ 最低價 ０﹒０４２

成交股數 ２３１３萬股 成交金額 １２１﹒４５萬

１０天平均 ０﹒０５４ 歷史波幅％ ８７﹒６１４

２０天平均 ０﹒０６４ 加權平均價 ０﹒０５２

５０天平均 ０﹒１００ ＲＳＩ１４ ４３﹒５４１

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入５７﹒２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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愛高集團（００３２８） ０﹒０５８ ＋３８﹒１０

金山科技工業（０００４０） ０﹒６２０ 無升跌

創維集團（００７５１） ３﹒４６０ ＋１﹒７６

信佳國際（００９１２） １﹒３５０ 無升跌

ＴＣＬ電子（０１０７０） ３﹒７５０ ＋０﹒８１

環亞國際醫療集團（０１１４３） ０﹒０９９ －１﹒００

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（ｅｄ）

