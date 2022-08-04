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00328 愛高集團
即時 按盤價 升0.052 +0.010 (+23.810%)
大手異動

04/08/2022 10:59

《異動股》愛高集團升逾３８％突破１０天線，報０﹒０５８元

　　《經濟通通訊社４日專訊》愛高集團（００３２８）升３８﹒１％，報０﹒０５８元，升穿
１０天線（０﹒０５４元），最高價０﹒０５９元，最低價０﹒０４２元；成交２３１３萬股，
成交金額１２１﹒４５萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入５７﹒２萬元。現時最
大淨被動買入券商為敏哲証券，金額３﹒１１萬元，加權平均成交價０﹒０５３元；現時最大淨
被動賣出券商為星展唯高達，金額９﹒３４萬元，加權平均成交價０﹒０５４元。
　　現時，恒生指數報２０１３４，升３６７點或１﹒８６％；恒生中國企業指數報６８６８，
升１３１點或１﹒９５％；恒生科技指數報４３６６，升１２０點或２﹒８５％；主板成交
４１８﹒１７億元。
　　上證綜合指數報３１８０，升１６點或０﹒５３％，成交１９１３﹒０９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０４８，升６６點或０﹒５５％，成交１２０６﹒６９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０５８　變動　　　　＋３８﹒１０％
　　最高價　　　　０﹒０５９　最低價　　　　　０﹒０４２
　　成交股數　　２３１３萬股　成交金額　　１２１﹒４５萬
　　１０天平均　　０﹒０５４　歷史波幅％　　８７﹒６１４
　　２０天平均　　０﹒０６４　加權平均價　　　０﹒０５２
　　５０天平均　　０﹒１００　ＲＳＩ１４　　４３﹒５４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入５７﹒２萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　愛高集團（００３２８）　　　　　０﹒０５８　＋３８﹒１０
　　金山科技工業（０００４０）　　　０﹒６２０　　　　無升跌
　　創維集團（００７５１）　　　　　３﹒４６０　　＋１﹒７６
　　信佳國際（００９１２）　　　　　１﹒３５０　　　　無升跌
　　ＴＣＬ電子（０１０７０）　　　　３﹒７５０　　＋０﹒８１
　　環亞國際醫療集團（０１１４３）　０﹒０９９　　－１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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