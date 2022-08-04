《異動股》中國生物製藥升逾３％突破１００天線，報４﹒４３元

《經濟通通訊社４日專訊》中國生物製藥（０１１７７）升３﹒０２％，報４﹒４３元，升

穿１００天線（４﹒４１２元），最高價４﹒４３元，最低價４﹒２８元；成交１２６９﹒７萬

股，成交金額５５５４﹒８萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入２５３６﹒１９萬

元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額１３０﹒１２萬元，加權平均成交價

４﹒３７７元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額６５０﹒３５萬元，加權平均成交價

４﹒３６８元。

現時，恒生指數報２０１４７，升３８０點或１﹒９３％；恒生中國企業指數報６８７２，

升１３５點或２﹒０２％；恒生科技指數報４３６９，升１２３點或２﹒９％；主板成交

４２０﹒７２億元。

上證綜合指數報３１８０，升１６點或０﹒５２％，成交１９２２﹒４２億元人民幣。

深證成份指數報１２０５０，升６７點或０﹒５７％，成交１２１２﹒７億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒４３０ 變動 ＋３﹒０２％

最高價 ４﹒４３０ 最低價 ４﹒２８０

成交股數 １２６９﹒７萬股 成交金額 ５５５４﹒８萬

１０天平均 ４﹒５４０ 歷史波幅％ ３３﹒７８０

２０天平均 ４﹒７８８ 加權平均價 ４﹒３７５

５０天平均 ４﹒６００ ＲＳＩ１４ ４０﹒３６２

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入２５３６﹒１９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國生物製藥（０１１７７） ４﹒４３ ＋３﹒０２

阿里健康（００２４１） ４﹒７６ ＋６﹒０１

國藥（０１０９９） １７﹒９０ ＋２﹒７６

信達生物（０１８０１） ３３﹒３０ ＋４﹒２３

錦欣生殖（０１９５１） ５﹒６６ ＋２﹒９１

復星醫藥（０２１９６） ２７﹒３５ ＋２﹒２４

藥明生物（０２２６９） ７５﹒４５ ＋５﹒１６

海吉亞醫療（０６０７８） ４７﹒００ ＋１﹒１８

京東健康（０６６１８） ６１﹒１５ ＋２﹒６９

康方生物（０９９２６） ２１﹒４５ ＋７﹒２５

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（ｅｄ）

