《異動股》信義玻璃（００８６８）跌逾３％，報１４﹒７２元

《經濟通通訊社４日專訊》信義玻璃（００８６８）跌３﹒０３％，報１４﹒７２元，最低
價１４﹒７２元，最高價１５﹒２４元；成交５３２﹒５５萬股，成交金額７９８４﹒６５萬元
；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入４１７﹒５８萬元。現時最大淨被動買入券商為富
途證券國際，金額２６９﹒３４萬元，加權平均成交價１４﹒８９４元；現時最大淨被動賣出券
商為摩根士丹利，金額５８６﹒６萬元，加權平均成交價１４﹒９５４元。
現時，恒生指數報２０１２７，升３６０點或１﹒８２％；恒生中國企業指數報６８６７，
升１３０點或１﹒９３％；恒生科技指數報４３６４，升１１８點或２﹒７９％；主板成交
４５１﹒０８億元。
上證綜合指數報３１７４，升１１點或０﹒３５％，成交２１００﹒３８億元人民幣。
深證成份指數報１２０１４，升３２點或０﹒２７％，成交１３１０﹒０４億元人民幣。
基本資料
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現價 １４﹒７２０ 變動 －３﹒０３％
最高價 １５﹒２４０ 最低價 １４﹒７２０
成交股數 ５３２﹒５５萬股 成交金額 ７９８４﹒６５萬
１０天平均 １５﹒５８２ 歷史波幅％ ４７﹒９６９
２０天平均 １６﹒３６０ 加權平均價 １４﹒９９３
５０天平均 １７﹒４７３ ＲＳＩ１４ ３３﹒３０８
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股份狀態：主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入４１７﹒５８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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信義玻璃（００８６８） １４﹒７２０ －３﹒０３
東北電氣（０００４２） ０﹒３９０ ＋２１﹒８８
建滔集團（００１４８） ２２﹒０５０ －０﹒９０
力勁科技（００５５８） １３﹒６４０ －０﹒４４
億和控股（００８３８） １﹒９５０ ＋１﹒０４
洛陽玻璃股份（０１１０８） １２﹒１２０ ＋１﹒１７
香港航天科技（０１７２５） ９﹒３００ ＋１１﹒２４
海天國際（０１８８２） １８﹒８２０ －１﹒６７
建滔積層板（０１８８８） ６﹒９５０ ＋０﹒２９
融科控股（０２３２３） ０﹒１６４ ＋１５﹒４９
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（ｅｄ）
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