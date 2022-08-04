《異動股》直通電訊升逾倍突破１００天線，報０﹒３４元

《經濟通通訊社４日專訊》直通電訊（０８３３７）升１１９﹒３５％，報０﹒３４元，升

穿１００天線（０﹒２９３元），最高價０﹒３４５元，創１個月新高，最低價０﹒１５元，創

１個月新低；成交１１萬股，成交金額２﹒０８萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買

入２﹒０８萬元。現時最大淨被動賣出券商為華僑永亨証券，金額９０００元，加權平均成交價

０﹒１５元。

現時，恒生指數報２０１３０，升３６３點或１﹒８４％；恒生中國企業指數報６８６９，

升１３２點或１﹒９６％；恒生科技指數報４３６７，升１２０點或２﹒８５％；主板成交

４５９﹒５３億元。

上證綜合指數報３１７２，升８點或０﹒２７％，成交２１７４﹒０７億元人民幣。

深證成份指數報１２００２，升１９點或０﹒１７％，成交１３５０﹒３７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３４０ 變動 ＋１１９﹒３５％

最高價 ０﹒３４５ 最低價 ０﹒１５０

成交股數 １１萬股 成交金額 ２﹒０８萬

１０天平均 ０﹒２３５ 歷史波幅％ ３４６﹒４２７

２０天平均 ０﹒２４６ 加權平均價 ０﹒１８９

５０天平均 ０﹒２０４ ＲＳＩ１４ ９０﹒２５３

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高，創１個月新低；主動買沽比率１００：０，資金淨

主動買入２﹒０８萬元



（ｅｄ）

