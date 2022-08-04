《異動股》上海復旦（１３８５）漲近６％破頂，報３３﹒１５元

《經濟通通訊社４日專訊》上海復旦（０１３８５）升５﹒５７％，報３３﹒１５元，最高
價３３﹒２元，創上市新高，最低價３１﹒４元；成交２３３﹒７６萬股，成交金額
７５７４﹒３７萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入３４１２﹒５８萬元。現時最
大淨被動買入券商為瑞銀，金額９９３﹒２９萬元，加權平均成交價３２﹒２８５元；現時最大
淨被動賣出券商為星展唯高達，金額５８０﹒５２萬元，加權平均成交價３２﹒３４６元。以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅１３﹒３３％。
現時，恒生指數報２００５０，升２８３點或１﹒４４％；恒生中國企業指數報６８３２，
升９５點或１﹒４２％；恒生科技指數報４３３３，升８７點或２﹒０６％；主板成交
５１９﹒０８億元。
上證綜合指數報３１６８，升４點或０﹒１５％，成交２２８９﹒０７億元人民幣。
深證成份指數報１１９８３，升不足１點，成交１４１２﹒１９億元人民幣。
基本資料
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現價 ３３﹒１５０ 變動 ＋５﹒５７％
最高價 ３３﹒２００ 最低價 ３１﹒４００
成交股數 ２３３﹒７６萬股 成交金額 ７５７４﹒３７萬
１０天平均 ２９﹒９９５ 歷史波幅％ ５３﹒１１３
２０天平均 ２９﹒３３２ 加權平均價 ３２﹒４０３
５０天平均 ２８﹒５３３ ＲＳＩ１４ ６６﹒５３４
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入３４１２﹒５８萬元；暫連
升２日，累計升幅１３﹒３３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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上海復旦（０１３８５） ３３﹒１５ ＋５﹒５７
中電華大科技（０００８５） ０﹒７２ －２﹒７０
ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６２﹒６５ ＋１﹒２１
ＡＶ ＣＯＮＣＥＰＴ ＨＯＬＤ（００５９５） ０﹒５１ ＋２﹒００
中芯（００９８１） １６﹒７０ ＋３﹒２１
華虹（０１３４７） ２３﹒９５ ＋３﹒２３
康特隆（０１９１２） ０﹒１３ ＋０﹒７８
晶門（０２８７８） ０﹒５５ ＋３﹒７７
宏光半導體（０６９０８） ３﹒６８ ＋２﹒５１＊
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＊中途停牌
（ｅｄ）
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