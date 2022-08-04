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01385 上海復旦
即時 按盤價 升33.800 +2.400 (+7.643%)
大手異動

04/08/2022 13:04

《異動股》上海復旦（１３８５）漲近６％破頂，報３３﹒１５元

　　《經濟通通訊社４日專訊》上海復旦（０１３８５）升５﹒５７％，報３３﹒１５元，最高
價３３﹒２元，創上市新高，最低價３１﹒４元；成交２３３﹒７６萬股，成交金額
７５７４﹒３７萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入３４１２﹒５８萬元。現時最
大淨被動買入券商為瑞銀，金額９９３﹒２９萬元，加權平均成交價３２﹒２８５元；現時最大
淨被動賣出券商為星展唯高達，金額５８０﹒５２萬元，加權平均成交價３２﹒３４６元。以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅１３﹒３３％。
　　現時，恒生指數報２００５０，升２８３點或１﹒４４％；恒生中國企業指數報６８３２，
升９５點或１﹒４２％；恒生科技指數報４３３３，升８７點或２﹒０６％；主板成交
５１９﹒０８億元。
　　上證綜合指數報３１６８，升４點或０﹒１５％，成交２２８９﹒０７億元人民幣。
　　深證成份指數報１１９８３，升不足１點，成交１４１２﹒１９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３３﹒１５０　變動　　　　　　＋５﹒５７％
　　最高價　　　　　３３﹒２００　最低價　　　　　３１﹒４００
　　成交股數　　２３３﹒７６萬股　成交金額　　７５７４﹒３７萬
　　１０天平均　　　２９﹒９９５　歷史波幅％　　　５３﹒１１３
　　２０天平均　　　２９﹒３３２　加權平均價　　　３２﹒４０３
　　５０天平均　　　２８﹒５３３　ＲＳＩ１４　　　６６﹒５３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新高；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入３４１２﹒５８萬元；暫連
升２日，累計升幅１３﹒３３％
　
　　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　上海復旦（０１３８５）　　　　　　　　　　　　３３﹒１５　　＋５﹒５７
　　中電華大科技（０００８５）　　　　　　　　　　　０﹒７２　　－２﹒７０
　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）　　　　　　　　　　　６２﹒６５　　＋１﹒２１
　　ＡＶ　ＣＯＮＣＥＰＴ　ＨＯＬＤ（００５９５）　　０﹒５１　　＋２﹒００
　　中芯（００９８１）　　　　　　　　　　　　　　１６﹒７０　　＋３﹒２１
　　華虹（０１３４７）　　　　　　　　　　　　　　２３﹒９５　　＋３﹒２３
　　康特隆（０１９１２）　　　　　　　　　　　　　　０﹒１３　　＋０﹒７８
　　晶門（０２８７８）　　　　　　　　　　　　　　　０﹒５５　　＋３﹒７７
　　宏光半導體（０６９０８）　　　　　　　　　　　　３﹒６８　＋２﹒５１＊
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　＊中途停牌
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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