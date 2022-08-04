《經濟通通訊社４日專訊》南方恒指ＥＴＦ（０３０３７）於１：０４ｐｍ錄得１手３７８
萬股非自動對盤，每股造２０﹒７６元，較上日收市價高１﹒４７％，涉資７８４７﹒２８萬元
。
南方恒指ＥＴＦ現價升１﹒４７％，報２０﹒７６元；成交３７８﹒４７萬股，成交金額
７８５７﹒０８萬元，主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１﹒８９萬元。（ｒｗ）
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04/08/2022 13:05
《大手成交》南方恒指ＥＴＦ３７８萬股非自動對盤，涉７８４７萬
《經濟通通訊社４日專訊》南方恒指ＥＴＦ（０３０３７）於１：０４ｐｍ錄得１手３７８
萬股非自動對盤，每股造２０﹒７６元，較上日收市價高１﹒４７％，涉資７８４７﹒２８萬元
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南方恒指ＥＴＦ現價升１﹒４７％，報２０﹒７６元；成交３７８﹒４７萬股，成交金額
７８５７﹒０８萬元，主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１﹒８９萬元。（ｒｗ）
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下一篇新聞︰01/08/2022 11:27 《大手成交》南方恒指ＥＴＦ５７０萬股非自動對盤，涉１﹒１８億
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|備註：
|即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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