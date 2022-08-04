《中概異動》網易（０９９９９）跌近３％，報１３８﹒７元

《經濟通通訊社４日專訊》網易（０９９９９）跌２﹒６％，報１３８﹒７元，較ＡＤＲ收
市低２﹒３９％，最低價１３８﹒１元，最高價１４４﹒３元；成交３６６﹒５３萬股，成交金
額５﹒１４億元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入９０６０﹒２６萬元。現時最大淨
被動買入券商為高盛亞洲證券，金額７４６﹒５７萬元，加權平均成交價１３９﹒６１８元；現
時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額２６１１﹒１６萬元，加權平均成交價１３９﹒９９元。
現時，恒生指數報２０００７，升２４０點或１﹒２２％；恒生中國企業指數報６８１６，
升７９點或１﹒１８％；恒生科技指數報４３２０，升７４點或１﹒７４％；主板成交
５２５﹒１４億元。
上證綜合指數報３１６５，升２點或０﹒０７％，成交２３１３﹒３８億元人民幣。
深證成份指數報１１９６８，跌１３點或０﹒１１％，成交１４２６﹒０６億元人民幣。
基本資料
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現價 １３８﹒７００ 變動 －２﹒６０％
最高價 １４４﹒３００ 最低價 １３８﹒１００
成交股數 ３６６﹒５３萬股 成交金額 ５﹒１４億
１０天平均 １４６﹒４００ 歷史波幅％ ４０﹒７１０
２０天平均 １４３﹒２５０ 加權平均價 １４０﹒２００
５０天平均 １５０﹒０６７ ＲＳＩ１４ ４２﹒０２２
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股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入９０６０﹒２６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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網易（０９９９９） １３８﹒７０ －２﹒６０
騰訊（００７００） ３０８﹒００ ＋１﹒７８
快手（０１０２４） ７９﹒３５ ＋０﹒１３
小米（０１８１０） １１﹒８０ ＋１﹒７２
理想汽車（０２０１５） １３２﹒４０ ＋０﹒０８
美團（０３６９０） １８１﹒２０ ＋２﹒３２
京東集團（０９６１８） ２４２﹒８０ ＋４﹒１２
嗶哩嗶哩（０９６２６） １９０﹒３０ ＋４﹒５０
小鵬汽車（０９８６８） ８９﹒１０ －２﹒３６
阿里（０９９８８） ９３﹒６５ ＋３﹒６５
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（ｅｄ）
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