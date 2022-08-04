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09999 網易－Ｓ
即時 按盤價 跌139.300 -3.100 (-2.177%)
大手異動

04/08/2022 13:06

《中概異動》網易（０９９９９）跌近３％，報１３８﹒７元

　　《經濟通通訊社４日專訊》網易（０９９９９）跌２﹒６％，報１３８﹒７元，較ＡＤＲ收
市低２﹒３９％，最低價１３８﹒１元，最高價１４４﹒３元；成交３６６﹒５３萬股，成交金
額５﹒１４億元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入９０６０﹒２６萬元。現時最大淨
被動買入券商為高盛亞洲證券，金額７４６﹒５７萬元，加權平均成交價１３９﹒６１８元；現
時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額２６１１﹒１６萬元，加權平均成交價１３９﹒９９元。
　　現時，恒生指數報２０００７，升２４０點或１﹒２２％；恒生中國企業指數報６８１６，
升７９點或１﹒１８％；恒生科技指數報４３２０，升７４點或１﹒７４％；主板成交
５２５﹒１４億元。
　　上證綜合指數報３１６５，升２點或０﹒０７％，成交２３１３﹒３８億元人民幣。
　　深證成份指數報１１９６８，跌１３點或０﹒１１％，成交１４２６﹒０６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１３８﹒７００　變動　　　　　－２﹒６０％
　　最高價　　　　１４４﹒３００　最低價　　　１３８﹒１００
　　成交股數　　３６６﹒５３萬股　成交金額　　　　５﹒１４億
　　１０天平均　　１４６﹒４００　歷史波幅％　　４０﹒７１０
　　２０天平均　　１４３﹒２５０　加權平均價　１４０﹒２００
　　５０天平均　　１５０﹒０６７　ＲＳＩ１４　　４２﹒０２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入９０６０﹒２６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　網易（０９９９９）　　　１３８﹒７０　－２﹒６０
　　騰訊（００７００）　　　３０８﹒００　＋１﹒７８
　　快手（０１０２４）　　　　７９﹒３５　＋０﹒１３
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒８０　＋１﹒７２
　　理想汽車（０２０１５）　１３２﹒４０　＋０﹒０８
　　美團（０３６９０）　　　１８１﹒２０　＋２﹒３２
　　京東集團（０９６１８）　２４２﹒８０　＋４﹒１２
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１９０﹒３０　＋４﹒５０
　　小鵬汽車（０９８６８）　　８９﹒１０　－２﹒３６
　　阿里（０９９８８）　　　　９３﹒６５　＋３﹒６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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