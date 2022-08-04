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00909 明源雲
即時 按盤價 升6.570 +0.030 (+0.459%)
大手異動

04/08/2022 13:10

《異動股》明源雲（００９０９）微跌創新低，報６﹒５１元

　　《經濟通通訊社４日專訊》明源雲（００９０９）跌０﹒４６％，報６﹒５１元，最低價
６﹒５１元，創上市新低，最高價６﹒８元；成交２８１﹒５萬股，成交金額１８７７﹒５９萬
元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入８４﹒５９萬元。現時最大淨被動買入券商為摩
根士丹利，金額７５﹒２萬元，加權平均成交價６﹒６６９元；現時最大淨被動賣出券商為美銀
，金額１２５﹒０５萬元，加權平均成交價６﹒６７８元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌
幅１７﹒０７％。
　　現時，恒生指數報２０００６，升２３９點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報６８１８，
升８１點或１﹒２１％；恒生科技指數報４３２０，升７４點或１﹒７６％；主板成交
５３４﹒１４億元。
　　上證綜合指數報３１６２，跌１點或０﹒０５％，成交２３６４﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１１９５３，跌２８點或０﹒２４％，成交１４５４﹒５９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　６﹒５１０　變動　　　　　　－０﹒４６％
　　最高價　　　　　６﹒８００　最低價　　　　　　６﹒５１０
　　成交股數　　２８１﹒５萬股　成交金額　　１８７７﹒５９萬
　　１０天平均　　　７﹒２６０　歷史波幅％　　　８０﹒８１６
　　２０天平均　　　７﹒９７５　加權平均價　　　　６﹒６７０
　　５０天平均　　　９﹒７７８　ＲＳＩ１４　　　２６﹒２４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入８４﹒５９萬元；暫連跌５
日，累計跌幅１７﹒０７％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　明源雲（００９０９）　　　　６﹒５１　－０﹒４６
　　騰訊（００７００）　　　３０７﹒８０　＋１﹒７２
　　快手（０１０２４）　　　　７９﹒２５　　　無升跌
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒８２　＋１﹒９０
　　美團（０３６９０）　　　１８１﹒３０　＋２﹒３７
　　京東集團（０９６１８）　２４３﹒００　＋４﹒２０
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１９０﹒２０　＋４﹒４５
　　百度（０９８８８）　　　１３３﹒８０　＋２﹒６９
　　阿里（０９９８８）　　　　９３﹒５５　＋３﹒５４
　　網易（０９９９９）　　　１３８﹒３０　－２﹒８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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