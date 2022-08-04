《異動股》東方海外跌逾５％失守１０天線，報２５１元

《經濟通通訊社４日專訊》東方海外（００３１６）跌５﹒１４％，報２５１元，跌穿１０
天線（２６１﹒９２元），最低價２５１元，最高價２７１﹒８元；成交６９﹒２５萬股，成交
金額１﹒８億元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出３１４５﹒１３萬元。現時最大淨
被動買入券商為中信里昂證券，金額１３３７﹒４８萬元，加權平均成交價２５７﹒８１８元；
現時最大淨被動賣出券商為華泰金融控股，金額８２３﹒９３萬元，加權平均成交價
２５６﹒０２３元。
現時，恒生指數報２００００，升２３３點或１﹒１８％；恒生中國企業指數報６８１３，
升７６點或１﹒１４％；恒生科技指數報４３１８，升７１點或１﹒６９％；主板成交
５４１﹒４２億元。
上證綜合指數報３１５７，跌６點或０﹒２％，成交２４３０﹒２１億元人民幣。
深證成份指數報１１９３０，跌５１點或０﹒４３％，成交１４９１﹒９４億元人民幣。
基本資料
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現價 ２５１﹒０００ 變動 －５﹒１４％
最高價 ２７１﹒８００ 最低價 ２５１﹒０００
成交股數 ６９﹒２５萬股 成交金額 １﹒８億
１０天平均 ２６１﹒９２０ 歷史波幅％ ４５﹒８７９
２０天平均 ２４７﹒７８０ 加權平均價 ２６０﹒４６２
５０天平均 ２４０﹒５６０ ＲＳＩ１４ ５２﹒２６８
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出３１４５﹒１３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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東方海外（００３１６） ２５１﹒００ －５﹒１４
招商局港口（００１４４） １１﹒７２ －０﹒６８
中遠海能（０１１３８） ５﹒２１ －２﹒６２
中遠海運港口（０１１９９） ５﹒３８ －２﹒７１
中遠海控（０１９１９） １０﹒８６ －１﹒２７
太平洋航運（０２３４３） ３﹒４６ 無升跌
中遠海發（０２８６６） １﹒１７ 無升跌
遼港股份（０２８８０） ０﹒７３ 無升跌
廈門港務（０３３７８） ２﹒１８ －０﹒４６
天津港（０３３８２） ０﹒５９ 無升跌
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（ｅｄ）
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