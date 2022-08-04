《異動股》金陽新能源升逾１０％突破１０天線，報１３﹒４２元

《經濟通通訊社４日專訊》金陽新能源（０１１２１）升１０﹒３６％，報１３﹒４２元，
升穿１０天線（１２﹒９１６元），最高價１３﹒４４元，最低價１２﹒４元；成交３６５﹒４
萬股，成交金額４７８１﹒３８萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入
２２１１﹒５４萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港，金額３０４﹒５５萬元，加權
平均成交價１３﹒０８元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額５８９﹒８８萬元，
加權平均成交價１３﹒０４４元。
現時，恒生指數報２００７９，升３１２點或１﹒５８％；恒生中國企業指數報６８５１，
升１１４點或１﹒７％；恒生科技指數報４３５３，升１０７點或２﹒５３％；主板成交
５６４﹒８７億元。
上證綜合指數報３１６９，升６點或０﹒１９％，成交２５９２﹒９億元人民幣。
深證成份指數報１２０００，升１８點或０﹒１５％，成交１５８３﹒８１億元人民幣。
基本資料
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現價 １３﹒４２０ 變動 ＋１０﹒３６％
最高價 １３﹒４４０ 最低價 １２﹒４００
成交股數 ３６５﹒４萬股 成交金額 ４７８１﹒３８萬
１０天平均 １２﹒９１６ 歷史波幅％ ５４﹒２５３
２０天平均 １１﹒８９９ 加權平均價 １３﹒０８５
５０天平均 ９﹒５２８ ＲＳＩ１４ ７０﹒８１３
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入２２１１﹒５４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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金陽新能源（０１１２１） １３﹒４２ ＋１０﹒３６
達芙妮國際（００２１０） ０﹒１２ －４﹒００
ＴＡＴＡ健康（０１２５５） ０﹒８２ －１０﹒８７
九興控股（０１８３６） ７﹒３０ ＋１﹒９６
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（ｅｄ）
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