《異動股》中梁控股升逾１２％突破２０天線，報１﹒０１元

《經濟通通訊社４日專訊》中梁控股（０２７７２）升１２﹒２２％，報１﹒０１元，升穿
２０天線（０﹒９４６元），最高價１﹒０１元，最低價０﹒９元；成交８５０﹒９萬股，成交
金額８０３﹒０３萬元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出８﹒８４萬元。現時最大淨
被動買入券商為瑞銀，金額７１﹒１２萬元，加權平均成交價０﹒９３４元；現時最大淨被動賣
出券商為中國投資信息，金額１３３﹒９４萬元，加權平均成交價０﹒９５元。
現時，恒生指數報２００７２，升３０５點或１﹒５５％；恒生中國企業指數報６８４８，
升１１１點或１﹒６５％；恒生科技指數報４３５０，升１０４點或２﹒４６％；主板成交
５６９﹒８６億元。
上證綜合指數報３１６８，升５點或０﹒１６％，成交２６１２﹒９１億元人民幣。
深證成份指數報１１９８８，升５點或０﹒０５％，成交１５９６﹒２億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒０１０ 變動 ＋１２﹒２２％
最高價 １﹒０１０ 最低價 ０﹒９００
成交股數 ８５０﹒９萬股 成交金額 ８０３﹒０３萬
１０天平均 ０﹒９３１ 歷史波幅％ ７４﹒３６０
２０天平均 ０﹒９４６ 加權平均價 ０﹒９４４
５０天平均 １﹒３６３ ＲＳＩ１４ ４２﹒６１９
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出８﹒８４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中梁控股（０２７７２） １﹒０１０ ＋１２﹒２２
新地（０００１６） ９１﹒９００ ＋１﹒０４
中海外（００６８８） ２０﹒９００ ＋１﹒７０
龍湖（００９６０） ２５﹒０５０ －０﹒２０
潤地（０１１０９） ３１﹒３５０ ＋１﹒１３
長實（０１１１３） ５４﹒２５０ ＋０﹒２８
碧桂園（０２００７） ２﹒６９０ ＋０﹒３７
萬科企業（０２２０２） １４﹒２００ ＋０﹒２８
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２２８ 無升跌
滙景控股（０９９６８） ０﹒２３４ ＋１﹒７４
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（ｅｄ）
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