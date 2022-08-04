《異動股》祥生控股集團跌逾２％創新低，報０﹒４３５元

《經濟通通訊社４日專訊》祥生控股集團（０２５９９）跌２﹒２５％，報０﹒４３５元，

最低價０﹒４３５元，創上市新低，最高價０﹒４５５元；成交１４０﹒３萬股，成交金額

６２﹒４２萬元；主動買沽比率１９：８１，資金淨主動賣出３６﹒８８萬元。現時最大淨被動

買入券商為寶生證券，金額１﹒７７萬元，加權平均成交價０﹒４５５元；現時最大淨被動賣出

券商為滙豐證券經紀，金額８１００元，加權平均成交價０﹒４５元。以現價計，該股暫連跌７

日，累計跌幅１６﹒３５％。

現時，恒生指數報２０１０３，升３３６點或１﹒７％；恒生中國企業指數報６８５９，升

１２２點或１﹒８２％；恒生科技指數報４３６０，升１１４點或２﹒７％；主板成交

５９１﹒９億元。

上證綜合指數報３１７６，升１３點或０﹒４２％，成交２７６４﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１２００８，升２６點或０﹒２２％，成交１６８２﹒１９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒４３５ 變動 －２﹒２５％

最高價 ０﹒４５５ 最低價 ０﹒４３５

成交股數 １４０﹒３萬股 成交金額 ６２﹒４２萬

１０天平均 ０﹒４８２ 歷史波幅％ ４３﹒１４８

２０天平均 ０﹒５０１ 加權平均價 ０﹒４４５

５０天平均 ０﹒５４１ ＲＳＩ１４ ２８﹒３６７

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１９：８１，資金淨主動賣出３６﹒８８萬元；暫連跌７

日，累計跌幅１６﹒３５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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祥生控股集團（０２５９９） ０﹒４３５ －２﹒２５

新地（０００１６） ９１﹒７５０ ＋０﹒８８

中海外（００６８８） ２０﹒８５０ ＋１﹒４６

龍湖（００９６０） ２４﹒９５０ －０﹒６０

潤地（０１１０９） ３１﹒４００ ＋１﹒２９

長實（０１１１３） ５４﹒２００ ＋０﹒１８

碧桂園（０２００７） ２﹒６９０ ＋０﹒３７

萬科企業（０２２０２） １４﹒２４０ ＋０﹒５６

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２２７ －０﹒４４

滙景控股（０９９６８） ０﹒２３５ ＋２﹒１７

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（ｅｄ）

