《異動股》九置漲逾５％突破２０天線，報３５﹒５元

《經濟通通訊社４日專訊》九置（０１９９７）升５﹒０３％，報３５﹒５元，升穿２０天
線（３４﹒９２５元），最高價３５﹒５元，最低價３４﹒１５元；成交２１５﹒５２萬股，成
交金額７４７９﹒５５萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２５０４﹒０２萬元。
現時最大淨被動買入券商為極訊亞太，金額３５８﹒２８萬元，加權平均成交價３４﹒８５６元
；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１０２９﹒３９萬元，加權平均成交價３４﹒５９２元
。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒３４％。
現時，恒生指數報２００９２，升３２５點或１﹒６５％；恒生中國企業指數報６８５８，
升１２１點或１﹒８％；恒生科技指數報４３５８，升１１２點或２﹒６６％；主板成交
５９７﹒３４億元。
上證綜合指數報３１７６，升１３點或０﹒４２％，成交２８１０﹒６４億元人民幣。
深證成份指數報１２００７，升２５點或０﹒２１％，成交１７１０﹒８３億元人民幣。
基本資料
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現價 ３５﹒５００ 變動 ＋５﹒０３％
最高價 ３５﹒５００ 最低價 ３４﹒１５０
成交股數 ２１５﹒５２萬股 成交金額 ７４７９﹒５５萬
１０天平均 ３４﹒５６５ 歷史波幅％ ２３﹒５１３
２０天平均 ３４﹒９２５ 加權平均價 ３４﹒７０５
５０天平均 ３５﹒６４５ ＲＳＩ１４ ５３﹒０４５
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２５０４﹒０２萬元；暫
連升２日，累計升幅５﹒３４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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九置（０１９９７） ３５﹒５０ ＋５﹒０３
希慎（０００１４） ２４﹒０５ ＋０﹒６３
恒隆地產（００１０１） １３﹒５０ ＋１﹒０５
正商實業（００１８５） ２﹒１０ －０﹒９４
越秀房託（００４０５） ３﹒００ ＋１﹒０１
置富產業信託（００７７８） ６﹒６３ ＋０﹒７６
領展（００８２３） ６５﹒４０ ＋１﹒２４
太地（０１９７２） １８﹒３２ ＋０﹒１１
冠君產託（０２７７８） ３﹒４５ ＋１﹒７７
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（ｅｄ）
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