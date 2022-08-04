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01997 九龍倉置業
即時 按盤價 升36.050 +2.250 (+6.657%)
大手異動

04/08/2022 13:46

《異動股》九置漲逾５％突破２０天線，報３５﹒５元

　　《經濟通通訊社４日專訊》九置（０１９９７）升５﹒０３％，報３５﹒５元，升穿２０天
線（３４﹒９２５元），最高價３５﹒５元，最低價３４﹒１５元；成交２１５﹒５２萬股，成
交金額７４７９﹒５５萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２５０４﹒０２萬元。
現時最大淨被動買入券商為極訊亞太，金額３５８﹒２８萬元，加權平均成交價３４﹒８５６元
；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１０２９﹒３９萬元，加權平均成交價３４﹒５９２元
。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒３４％。
　　現時，恒生指數報２００９２，升３２５點或１﹒６５％；恒生中國企業指數報６８５８，
升１２１點或１﹒８％；恒生科技指數報４３５８，升１１２點或２﹒６６％；主板成交
５９７﹒３４億元。
　　上證綜合指數報３１７６，升１３點或０﹒４２％，成交２８１０﹒６４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２００７，升２５點或０﹒２１％，成交１７１０﹒８３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３５﹒５００　變動　　　　　　＋５﹒０３％
　　最高價　　　　　３５﹒５００　最低價　　　　　３４﹒１５０
　　成交股數　　２１５﹒５２萬股　成交金額　　７４７９﹒５５萬
　　１０天平均　　　３４﹒５６５　歷史波幅％　　　２３﹒５１３
　　２０天平均　　　３４﹒９２５　加權平均價　　　３４﹒７０５
　　５０天平均　　　３５﹒６４５　ＲＳＩ１４　　　５３﹒０４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２５０４﹒０２萬元；暫
連升２日，累計升幅５﹒３４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　九置（０１９９７）　　　　　３５﹒５０　＋５﹒０３
　　希慎（０００１４）　　　　　２４﹒０５　＋０﹒６３
　　恒隆地產（００１０１）　　　１３﹒５０　＋１﹒０５
　　正商實業（００１８５）　　　　２﹒１０　－０﹒９４
　　越秀房託（００４０５）　　　　３﹒００　＋１﹒０１
　　置富產業信託（００７７８）　　６﹒６３　＋０﹒７６
　　領展（００８２３）　　　　　６５﹒４０　＋１﹒２４
　　太地（０１９７２）　　　　　１８﹒３２　＋０﹒１１
　　冠君產託（０２７７８）　　　　３﹒４５　＋１﹒７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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