《異動股》賽生藥業升近９％突破１０天線，報７﹒８７元

《經濟通通訊社４日專訊》賽生藥業（０６６００）升８﹒８５％，報７﹒８７元，升穿
１０天線（７﹒７１元），最高價７﹒９８元，最低價７﹒２３元；成交４１﹒３５萬股，成交
金額３１１﹒７５萬元；主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入２５２﹒１２萬元。現時最大
淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額３６９５元，加權平均成交價７﹒３９元；現時最大淨被
動賣出券商為巴克萊亞洲，金額２１﹒９６萬元，加權平均成交價７﹒５６３元。以現價計，該
股暫連升２日，累計升幅９﹒６１％。
現時，恒生指數報２０１０１，升３３４點或１﹒６９％；恒生中國企業指數報６８５８，
升１２１點或１﹒８％；恒生科技指數報４３６０，升１１４點或２﹒６９％；主板成交
６３６﹒５４億元。
上證綜合指數報３１８２，升１８點或０﹒５９％，成交３１０６﹒１６億元人民幣。
深證成份指數報１２０３７，升５５點或０﹒４６％，成交１８８０﹒０１億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ７﹒８７０ 變動 ＋８﹒８５％
最高價 ７﹒９８０ 最低價 ７﹒２３０
成交股數 ４１﹒３５萬股 成交金額 ３１１﹒７５萬
１０天平均 ７﹒７１０ 歷史波幅％ ２６﹒４０６
２０天平均 ７﹒９３４ 加權平均價 ７﹒５３９
５０天平均 ８﹒０９５ ＲＳＩ１４ ４８﹒７７３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入２５２﹒１２萬元；暫連升
２日，累計升幅９﹒６１％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
賽生藥業（０６６００） ７﹒８７ ＋８﹒８５
阿里健康（００２４１） ４﹒７２ ＋５﹒１２
國藥（０１０９９） １７﹒５４ ＋０﹒６９
中國生物製藥（０１１７７） ４﹒４１ ＋２﹒５６
信達生物（０１８０１） ３２﹒８５ ＋２﹒８２
錦欣生殖（０１９５１） ５﹒７０ ＋３﹒６４
復星醫藥（０２１９６） ２７﹒３０ ＋２﹒０６
藥明生物（０２２６９） ７４﹒４０ ＋３﹒６９
京東健康（０６６１８） ６１﹒１５ ＋２﹒６９
康方生物（０９９２６） ２１﹒１０ ＋５﹒５０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動