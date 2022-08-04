《異動股》賽生藥業升近９％突破１０天線，報７﹒８７元

《經濟通通訊社４日專訊》賽生藥業（０６６００）升８﹒８５％，報７﹒８７元，升穿

１０天線（７﹒７１元），最高價７﹒９８元，最低價７﹒２３元；成交４１﹒３５萬股，成交

金額３１１﹒７５萬元；主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入２５２﹒１２萬元。現時最大

淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額３６９５元，加權平均成交價７﹒３９元；現時最大淨被

動賣出券商為巴克萊亞洲，金額２１﹒９６萬元，加權平均成交價７﹒５６３元。以現價計，該

股暫連升２日，累計升幅９﹒６１％。

現時，恒生指數報２０１０１，升３３４點或１﹒６９％；恒生中國企業指數報６８５８，

升１２１點或１﹒８％；恒生科技指數報４３６０，升１１４點或２﹒６９％；主板成交

６３６﹒５４億元。

上證綜合指數報３１８２，升１８點或０﹒５９％，成交３１０６﹒１６億元人民幣。

深證成份指數報１２０３７，升５５點或０﹒４６％，成交１８８０﹒０１億元人民幣。



基本資料

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現價 ７﹒８７０ 變動 ＋８﹒８５％

最高價 ７﹒９８０ 最低價 ７﹒２３０

成交股數 ４１﹒３５萬股 成交金額 ３１１﹒７５萬

１０天平均 ７﹒７１０ 歷史波幅％ ２６﹒４０６

２０天平均 ７﹒９３４ 加權平均價 ７﹒５３９

５０天平均 ８﹒０９５ ＲＳＩ１４ ４８﹒７７３

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入２５２﹒１２萬元；暫連升

２日，累計升幅９﹒６１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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賽生藥業（０６６００） ７﹒８７ ＋８﹒８５

阿里健康（００２４１） ４﹒７２ ＋５﹒１２

國藥（０１０９９） １７﹒５４ ＋０﹒６９

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒４１ ＋２﹒５６

信達生物（０１８０１） ３２﹒８５ ＋２﹒８２

錦欣生殖（０１９５１） ５﹒７０ ＋３﹒６４

復星醫藥（０２１９６） ２７﹒３０ ＋２﹒０６

藥明生物（０２２６９） ７４﹒４０ ＋３﹒６９

京東健康（０６６１８） ６１﹒１５ ＋２﹒６９

康方生物（０９９２６） ２１﹒１０ ＋５﹒５０

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（ｅｄ）

