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06600 賽生藥業
即時 按盤價 升7.770 +0.540 (+7.469%)
大手異動

04/08/2022 14:15

《異動股》賽生藥業升近９％突破１０天線，報７﹒８７元

　　《經濟通通訊社４日專訊》賽生藥業（０６６００）升８﹒８５％，報７﹒８７元，升穿
１０天線（７﹒７１元），最高價７﹒９８元，最低價７﹒２３元；成交４１﹒３５萬股，成交
金額３１１﹒７５萬元；主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入２５２﹒１２萬元。現時最大
淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額３６９５元，加權平均成交價７﹒３９元；現時最大淨被
動賣出券商為巴克萊亞洲，金額２１﹒９６萬元，加權平均成交價７﹒５６３元。以現價計，該
股暫連升２日，累計升幅９﹒６１％。
　　現時，恒生指數報２０１０１，升３３４點或１﹒６９％；恒生中國企業指數報６８５８，
升１２１點或１﹒８％；恒生科技指數報４３６０，升１１４點或２﹒６９％；主板成交
６３６﹒５４億元。
　　上證綜合指數報３１８２，升１８點或０﹒５９％，成交３１０６﹒１６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０３７，升５５點或０﹒４６％，成交１８８０﹒０１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　７﹒８７０　變動　　　　　＋８﹒８５％
　　最高價　　　　　７﹒９８０　最低價　　　　　７﹒２３０
　　成交股數　　４１﹒３５萬股　成交金額　　３１１﹒７５萬
　　１０天平均　　　７﹒７１０　歷史波幅％　　２６﹒４０６
　　２０天平均　　　７﹒９３４　加權平均價　　　７﹒５３９
　　５０天平均　　　８﹒０９５　ＲＳＩ１４　　４８﹒７７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入２５２﹒１２萬元；暫連升
２日，累計升幅９﹒６１％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　賽生藥業（０６６００）　　　　７﹒８７　＋８﹒８５
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒７２　＋５﹒１２
　　國藥（０１０９９）　　　　　１７﹒５４　＋０﹒６９
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒４１　＋２﹒５６
　　信達生物（０１８０１）　　　３２﹒８５　＋２﹒８２
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　５﹒７０　＋３﹒６４
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２７﹒３０　＋２﹒０６
　　藥明生物（０２２６９）　　　７４﹒４０　＋３﹒６９
　　京東健康（０６６１８）　　　６１﹒１５　＋２﹒６９
　　康方生物（０９９２６）　　　２１﹒１０　＋５﹒５０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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