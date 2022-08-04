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09988 阿里巴巴－ＳＷ
即時 按盤價 升95.000 +4.650 (+5.147%)
大手異動

04/08/2022 09:24

《異動股》阿里高開近６％，惟據報軟銀以預付遠期合約沽貨套現

　　《經濟通通訊社４日專訊》阿里（０９９８８）即將公布業績，現價升５﹒７６％，報
９５﹒５５元，該股成交約２７４萬股，涉資２﹒６１億元；騰訊（００７００）升１﹒７２％
，報３０７﹒８元；美團（０３６９０）升２﹒４８％，報１８１﹒５元；小米（０１８１０）
升１﹒５５％，報１１﹒７８元。
　　據英國《金融時報》引述見到的申報文件報道，軟銀集團計劃通過出售基於阿里巴巴股份的
預付遠期合約，變現高達２２０億美元。
　　報道說，通過這種合約，軟銀今年已經執行了出售大約三分之一的阿里巴巴持股。預付遠期
合約是一種衍生品，可以讓股東快速獲取資金，同時保留繼續持有這些股份的可能性。
　　報道稱，軟銀集團已借助這種衍生品出售了超過一半的阿里巴巴持股。軟銀可能將持股比例
降至保留董事會席位的門檻以下，並避免在財報中包含在阿里巴巴收入中的佔比。
　　這種減持股份的方式更像是推遲交易，比在市場上直接出售更好，因為後者「可能在短期內
對股價產生一定衝擊」，不過，Ｆｏｒｓｙｔｈ　Ｂａｒｒ　Ａｓｉａ分析師Ｗｉｌｌｅｒ　
Ｃｈｅｎ指：「這還是減持股份。」
　
＊獨立董事董建華將不續任＊
　
　　另外，阿里巴巴公布委任希慎興業（０００１４）執行主席利蘊蓮，以及安永會計師事務所
中國前主席吳港平為集團董事會獨立董事，今日起生效。
　　此外，該公司獨立董事董建華在現任任期完結後將不會再參與董事會遴選，任期將於今年舉
行的年度股東大會完結。董建華自２０１４年９月起擔任公司獨立董事至今。他為香港特別行政
區第一任行政長官。
　　現時，恒生指數報２００１１，升２４４點或升１﹒２４％，主板成交２２﹒７８億元。國
企指數報６８２５，升８８點或升１﹒３１％。恒生科技指數報４３４１，升９５點或升
２﹒２５％。
　　即月期指新報２０００５，升２７７點，低水６點。即月國指期貨報６８３９，升１０６點
，高水１４點。即月科指期貨新報４３５５，升９３點，高水１３點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　９５﹒５５元　升５﹒７６％
　　騰訊（００７００）　　　３０７﹒８元　升１﹒７２％
　　美團（０３６９０）　　　１８１﹒５元　升２﹒４８％
　　小米（０１８１０）　　　１１﹒７８元　升１﹒５５％
　　京東集團（０９６１８）　２３９﹒８元　升２﹒８３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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