  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01211 比亞迪股份
即時 按盤價 升295.000 +7.200 (+2.502%)
大手異動

04/08/2022 09:28

《異動股》比亞迪高開近３％，７月汽車銷量按年升１﹒８倍

　　《經濟通通訊社４日專訊》比亞迪（０１２１１）７月汽車銷量按年上升，現價升
２﹒７１％，報２９５﹒６元，該股成交約１８萬股，涉資５２１１萬元；吉利汽車
（００１７５）升０﹒６８％，報１７﹒７元；廣汽集團（０２２３８）跌０﹒６７％，報
７﹒４４元；長汽（０２３３３）升１﹒１４％，報１２﹒４２元。
　　比亞迪公布，７月汽車銷量約１６﹒２５萬輛，比去年同期增加約１﹒８３倍，而今年首７
個月汽車銷量約８０﹒８９萬輛，比去年同期增加約１﹒６６倍。
　　該集團指，７月汽車產量約１６﹒３４萬輛，比去年同期增加約１﹒７４倍，而今年首７個
月汽車產量約８１﹒５９萬輛，比去年同期增加約１﹒６倍。
　　現時，恒生指數報２００１１，升２４４點或升１﹒２４％，主板成交２２﹒７８億元。國
企指數報６８２５，升８８點或升１﹒３１％。恒生科技指數報４３４１，升９５點或升
２﹒２５％。
　　即月期指新報１９９９８，升２７０點，低水１３點。即月國指期貨報６８３０，升９７點
，高水５點。即月科指期貨新報４３５４，升９２點，高水１２點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１１）　　２９５﹒６元　升２﹒７１％
　　吉利汽車（００１７５）　　１７﹒７元　升０﹒６８％
　　廣汽集團（０２２３８）　　７﹒４４元　跌０﹒６７％
　　長汽（０２３３３）　　　１２﹒４２元　升１﹒１４％
　　蔚來（０９８６６）　　　１５７﹒７元　　　　無升跌
　　理想汽車（０２０１５）　１３３﹒２元　升０﹒６８％
　　小鵬汽車（０９８６８）　９１﹒７５元　升０﹒５５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰04/08/2022 09:31  《異動股》森松國際等７家公司上午９：３０異動

下一篇新聞︰03/08/2022 09:29  《異動股》長汽（０２３３３）高開近２％，與英之傑簽代理協議

其他大手異動
More

04/08/2022 14:15  《異動股》上月汽車零售按年減，部分車股逆市下跌，長汽跌近３％

02/08/2022 09:40  《異動股》攜程等５家公司上午９：３９異動

01/08/2022 10:56  《異動股》比亞迪升逾３％突破５０天線，報２９４﹒６元

01/08/2022 10:29  《異動股》中央延續免徵汽車購置稅，車股反彈，吉利漲８％

27/07/2022 09:31  《異動股》吉利（１７５）低開近３％，上半年首十省客車銷量下降

備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金