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09988 阿里巴巴－ＳＷ
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大手異動

04/08/2022 14:21

《異動股》汽車之家漲逾１０％，中期盈利７﹒３億人幣降４７％

　　《經濟通通訊社４日專訊》汽車之家－Ｓ（０２５１８）現價升１０﹒４５％，報
７７﹒１５元，該股成交約２萬股，涉資１３０萬元，盤中高見７８元，最低見７６﹒５元；阿
里（０９９８８）升４﹒４８％，報９４﹒４元；騰訊（００７００）升２﹒６４％，報
３１０﹒６元；美團（０３６９０）升３﹒１６％，報１８２﹒７元。
　　汽車之家公布，截至６月３０日止中期盈利約７﹒３１億元人民幣，比去年同期減少約
４７％，每股盈利１﹒４５元。
　
＊第二季淨利潤跌４２％＊
　
　　該集團指，其中第二季度淨利潤４﹒３５億元人民幣，跌約４２％，收入１７﹒３３億元人
民幣１０﹒６％，經調整淨利潤４﹒７２億元人民幣，跌４０％，來自經營活動的現金流量淨額
約４﹒８８億元人民幣。
　　該集團指，今年中期淨收入約３２億元人民幣，跌約１５％，毛利２６﹒７億元人民幣，跌
約１８％，營業費用升至約２３﹒１１億元人民幣，平均經銷商單店收入及平均每經銷商所購買
數據產品的數量分別同比增長２０％和３２％。該集團指，在６月，其全景生態日均用戶量同比
增長８﹒１％，達到４７６３萬，創歷史新高，截至６月３０日，現金及現金等價物、短期投資
總額為２０９﹒４億元人民幣。
　　現時，恒生指數報２００９３，升３２６點或升１﹒６５％，主板成交６４２﹒０５億元。
國企指數報６８５５，升１１８點或升１﹒７６％。恒生科技指數報４３５９，升１１３點或升
２﹒６７％。
　　即月期指新報２００５５，升３２７點，低水３９點。即月國指期貨報６８５３，升１２０
點，低水３點。即月科指期貨新報４３５９，升９７點，低水１點。
　　上證綜合指數報３１８１，升１８點或升０﹒５７％，成交３１６０﹒０７億元人民幣。深
證成份指數報１２０３２，升５０點或升０﹒４２％，成交１９１１﹒０７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　汽車之家－Ｓ（０２５１８）　７７﹒１５元　升１０﹒４５％
　　阿里（０９９８８）　　　　　　９４﹒４元　　升４﹒４８％
　　騰訊（００７００）　　　　　３１０﹒６元　　升２﹒６４％
　　美團（０３６９０）　　　　　１８２﹒７元　　升３﹒１６％
　　小米（０１８１０）　　　　　　　　１２元　　升３﹒４５％
　　京東集團（０９６１８）　　　２４４﹒４元　　　升４﹒８％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　１９１﹒３元　　升５﹒０５％
　　百度（０９８８８）　　　　　１３５﹒８元　　升４﹒２２％
　　網易（０９９９９）　　　　　１３８﹒８元　　跌２﹒５３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
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