《異動股》汽車之家漲逾１０％，中期盈利７﹒３億人幣降４７％

《經濟通通訊社４日專訊》汽車之家－Ｓ（０２５１８）現價升１０﹒４５％，報

７７﹒１５元，該股成交約２萬股，涉資１３０萬元，盤中高見７８元，最低見７６﹒５元；阿

里（０９９８８）升４﹒４８％，報９４﹒４元；騰訊（００７００）升２﹒６４％，報

３１０﹒６元；美團（０３６９０）升３﹒１６％，報１８２﹒７元。

汽車之家公布，截至６月３０日止中期盈利約７﹒３１億元人民幣，比去年同期減少約

４７％，每股盈利１﹒４５元。



＊第二季淨利潤跌４２％＊



該集團指，其中第二季度淨利潤４﹒３５億元人民幣，跌約４２％，收入１７﹒３３億元人

民幣１０﹒６％，經調整淨利潤４﹒７２億元人民幣，跌４０％，來自經營活動的現金流量淨額

約４﹒８８億元人民幣。

該集團指，今年中期淨收入約３２億元人民幣，跌約１５％，毛利２６﹒７億元人民幣，跌

約１８％，營業費用升至約２３﹒１１億元人民幣，平均經銷商單店收入及平均每經銷商所購買

數據產品的數量分別同比增長２０％和３２％。該集團指，在６月，其全景生態日均用戶量同比

增長８﹒１％，達到４７６３萬，創歷史新高，截至６月３０日，現金及現金等價物、短期投資

總額為２０９﹒４億元人民幣。

現時，恒生指數報２００９３，升３２６點或升１﹒６５％，主板成交６４２﹒０５億元。

國企指數報６８５５，升１１８點或升１﹒７６％。恒生科技指數報４３５９，升１１３點或升

２﹒６７％。

即月期指新報２００５５，升３２７點，低水３９點。即月國指期貨報６８５３，升１２０

點，低水３點。即月科指期貨新報４３５９，升９７點，低水１點。

上證綜合指數報３１８１，升１８點或升０﹒５７％，成交３１６０﹒０７億元人民幣。深

證成份指數報１２０３２，升５０點或升０﹒４２％，成交１９１１﹒０７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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汽車之家－Ｓ（０２５１８） ７７﹒１５元 升１０﹒４５％

阿里（０９９８８） ９４﹒４元 升４﹒４８％

騰訊（００７００） ３１０﹒６元 升２﹒６４％

美團（０３６９０） １８２﹒７元 升３﹒１６％

小米（０１８１０） １２元 升３﹒４５％

京東集團（０９６１８） ２４４﹒４元 升４﹒８％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９１﹒３元 升５﹒０５％

百度（０９８８８） １３５﹒８元 升４﹒２２％

網易（０９９９９） １３８﹒８元 跌２﹒５３％

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（ｅｒ）

