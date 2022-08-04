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00880 澳博控股
即時 按盤價 跌2.760 -0.380 (-12.102%)
大手異動

04/08/2022 09:27

《異動股》澳博（００８８０）低開１１％，建議４供１籌３０億元

　　《經濟通通訊社４日專訊》澳博（００８８０）現價跌１１﹒４６％，報２﹒７８元，該股
成交約２９４萬股，涉資８２８萬元；銀娛（０００２７）升０﹒２２％，報４６﹒６元；新濠
（００２００）無升跌，報５﹒２２元；永利澳門（０１１２８）跌１﹒８％，報４﹒９２元。
　　澳博控股公布，建議每４股供１股方式集資約３０﹒３１億元，每股供股價２﹒０８元，比
昨天收報３﹒１４元折讓約３３﹒８％。
　　該集團指，控股股東澳娛作不可撤回承諾按約５４﹒７％股權比例悉數承購應佔供股股份，
並申請認購額外約３﹒２２億股供股股份，並與包銷商法國巴黎證券（亞洲）訂包銷協議以包銷
最多約３﹒５９億股供股股份。倘其他股東不供股，澳娛持股或升至５９﹒２％。
　　該集團指，擬動用約２７億元用於投資澳娛綜合以增加股本，預先符合資格進行投標博彩批
給，據此澳門政府可向澳娛綜合授予自明年１月１日起為期１０年的博彩批給；餘額用作一般營
運資金。
　
＊獲澳娛２０億元貸款＊
　
　　此外，該集團指，已與澳娛訂立定期貸款協議，獲提供２０億元的無抵押定期貸款，將主要
用於為增加澳娛綜合的股本提供資金，貸款年息４厘，為期６年。
　　現時，恒生指數報２００１１，升２４４點或升１﹒２４％，主板成交２２﹒７８億元。國
企指數報６８２５，升８８點或升１﹒３１％。恒生科技指數報４３４１，升９５點或升
２﹒２５％。
　　即月期指新報２００１２，升２８４點，高水１點。即月國指期貨報６８３５，升１０２點
，高水１０點。即月科指期貨新報４３５４，升９２點，高水１２點。
　　上證綜合指數報３１７９，升１５點或升０﹒５０％，成交２２﹒８９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０５５，升７３點或升０﹒６１％，成交１３﹒５２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　澳博（００８８０）　　　２﹒７８元　跌１１﹒４６％
　　銀娛（０００２７）　　　４６﹒６元　　升０﹒２２％
　　新濠（００２００）　　　５﹒２２元　　　　　無升跌
　　永利澳門（０１１２８）　４﹒９２元　　　跌１﹒８％
　　金沙（０１９２８）　　　１８﹒１元　　跌１﹒０９％
　　美高梅（０２２８２）　　４﹒１３元　　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 04/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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